/जन्म से खामोश दुनिया में जी रहे मासूम को मिली सुनने और बोलने की उम्मीद, डॉक्टरों की 10 लाख की मदद और बड़े ऑपरेशन से बदल गई जिंदगी

Mohammad Ali, Sirohi: सिरोही जिले का रहने वाला 5 साल का मासूम मोहम्मद अली अब जल्द ही अपनी मां की लोरी सुन सकेगा, उसे अम्मी कहकर पुकार सकेगा. जन्म से ही एक खामोश दुनिया में जी रहे इस बच्चे को उदयपुर के पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने नया जीवन दिया है.

पैसों की कमी के कारण जिस बच्चे की आवाज हमेशा के लिए दबने वाली थी, अब वह एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी सकेगा. अली के जन्म के 2 साल बाद परिजनों को एहसास हुआ कि वह बोल-सुन नही पा रहा है.

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इलाज के लिए परिजन उसे अहमदाबाद और जयपुर के कई बड़े अस्पतालों लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे को सुनने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की जरूरत है, जिसका खर्च करीब 10 लाख रुपये आएगा. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे इतनी बड़ी रकम जुटाने में पूरी तरह असमर्थ थे.

हताश परिवार जब किसी तरह पीएमसीएच पहुंचा, तो वहां उनकी किस्मत बदल गई. परिवार की पीड़ा और बच्चे की स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने गहरी मानवीय संवेदना दिखाई. उन्होंने तय किया कि पैसों की कमी के कारण इस बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा.

राहुल अग्रवाल ने मोहम्मद अली के इस महंगे कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन में आर्थिक मदद करने का फैसला किया. राहुल अग्रवाल की इस पहल के बाद अस्पताल की विशेषज्ञ टीम तुरंत हरकत में आई. कॉकलियर इम्प्लांट एवं ईएनटी सर्जन डॉ. एस. एस. कौशिक और डॉ. ऋचा गुप्ता ने अपनी पूरी टीम ने मिलकर इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया.

सफल ऑपरेशन के बाद मोहम्मद अली के माता-पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों का आभार जताते हुए कहा कि राहुल अग्रवाल और यहां के डॉक्टरों की टीम ने हमारे बच्चे को एक नया जीवन दिया है. अब हमारा बच्चा भी बोलेगा और दुनिया को सुन सकेगा.

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