/सिरोही के हॉस्टल में बच्चों से यौन शोषण! ईमेल शिकायत से खुला बड़ा राज, अब जांच तेज

Rajasthan Crime News: राजस्थान के सिरोही जिले में एक हॉस्टल से जुड़ा संवेदनशील मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक और जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं. एक ईमेल शिकायत के आधार पर शुरू हुई जांच में हॉस्टल से संबंधित कई कथित अनियमितताओं के साथ बच्चों के कथित यौन शोषण के आरोप सामने आए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सहित कई एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

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जांच में सामने आईं कथित अनियमितताएं

जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक पड़ताल के दौरान हॉस्टल के संचालन से संबंधित कई कथित अनियमितताएं सामने आई हैं. जांच टीम ने हॉस्टल के दस्तावेजों का सत्यापन किया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू की. मौके से दो कंप्यूटर जब्त किए गए हैं, जबकि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की भी विस्तृत जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया जा रहा है.

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मेडिकल जांच से जुड़ी शिकायत भी जांच के दायरे में

इस पूरे प्रकरण का एक अन्य संवेदनशील पहलू जिला अस्पताल से जुड़ा भी सामने आया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पीड़ित बच्चों के मेडिकल परीक्षण के दौरान रात्रि ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों से BEER के कैन की मांग की. इस संबंध में बाल कल्याण समिति के एक सदस्य ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शिकायत सौंपी. शिकायत मिलने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. इस शिकायत की भी संबंधित स्तर पर जांच की जा रही है.



कई विभाग कर रहे समन्वित जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल कल्याण समिति अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा उपलब्ध दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है. यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या अपराध की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



बच्चों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

यह मामला केवल एक हॉस्टल तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, संस्थानों की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आवासीय संस्थानों में सुरक्षा मानकों, पंजीकरण, स्टाफ के सत्यापन और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.



अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश

जांच के बीच अधिकारियों ने अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील की है. बच्चों को किसी भी हॉस्टल या आवासीय संस्थान में प्रवेश दिलाने से पहले उसकी मान्यता, पंजीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों के सत्यापन और संस्थान के रिकॉर्ड की पूरी जानकारी लेना आवश्यक है. बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संस्था का चयन पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही किया जाना चाहिए. फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं.

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