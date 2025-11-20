Sirohi News: माउंट आबू में आखिरकार चमकी रोशनी, CM भजनलाल की पहल से 34 परिवारों को मिली जल-बिजली की NOC, आंसुओं भरी खुशी

Sirohi News: प्रदेश का हिल स्टेशन माउंट आबू जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतनी ही बड़ी परेशानियाँ यहां की जनता लंबे समय से झेल रही थी. लेकिन प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर ने स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी है. वर्षों से लंबित जल एवं विद्युत की NOC आखिरकार जारी होने लगी है.

माउंट आबू नगर पालिका कार्यालय में जब 34 लाभार्थियों को जल और विद्युत की NOC सौंपी गई… तो लोगों की आंखों में खुशी और वर्षों की परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी. बच्चे जो अब तक अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर थे, उनके लिए भी यह एक नई शुरुआत है. बुजुर्गों ने भी कहा शायद पहली बार लगा कि प्रशासन ने हमारी तकलीफ़ को सच में समझा है.

माउंट आबू की ठंडी हवाओं के बीच सालों से जल और बिजली की कमी से जूझ रहे परिवार… आज उनके चेहरों पर पहली बार सुकून की मुस्कान नजर आई. कई घरों में जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, वहां अब रोशनी की उम्मीद जग चुकी है. दूर-दूर से पानी ढोकर लाने वाली महिलाओं की थकान आज राहत में बदलती दिखी. वर्षों बाद अब इन लोगों को वास्तविक राहत मिली है.

माउंट आबू में आईएएस डॉ अंशु प्रिया की यह पहल साफ दिखाती है कि यदि प्रशासन सकारात्मक सोच और तत्परता के साथ काम करे, तो स्थानीय जनता को वर्षों पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. माउंट आबू में जारी इस अभियान ने लोगों की उम्मीदों को एक नई रोशनी दी है.

माउंट आबू में शहरी सेवा शिविर का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है. वर्षों से लंबित जल व विद्युत की NOC पहले चरण में 34 लोगों को वितरित की गई. NOC मिलने से उन परिवारों को बड़ा सहारा मिला है जो बिना बिजली और पानी के कठिन जीवन जी रहे थे. प्रशासन की इस पहल ने स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ाया है.

