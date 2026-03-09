सिरोही की इस बेटी ने किया ऐसा कमाल कि सीएम भजनालाल शर्मा ने किया सम्मानित

Rajasthan News: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही जिले की बेटी, आबूरोड यातायात शाखा में तैनात महिला हेड कांस्टेबल विमला विश्नोई को जयपुर स्थित अपने आधिकारिक आवास पर विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया. यह सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रदान किया गया, जो न केवल सिरोही पुलिस बल के लिए बल्कि पूरे राज्य की महिला पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है. मुख्यमंत्री ने विमला विश्नोई की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं की ऐसी उपलब्धियां राज्य की प्रगति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती हैं. इस मौके पर विमला विश्नोई ने सम्मान प्राप्त कर गर्व व्यक्त किया और कहा कि यह उपलब्धि उनके परिवार, विभाग और पूरे सिरोही जिले की साझा उपलब्धि है.

2016 की बड़ी लूट का सफल खुलासा और गैलेंट्री प्रमोशन

हेड कांस्टेबल विमला विश्नोई की बहादुरी की कहानी 2016 से जुड़ी है, जब मावल क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ हुई 15 लाख रुपये की बड़ी लूट का मामला सामने आया था. इस हाईप्रोफाइल लूट में अपराधियों ने काफी चालाकी दिखाई थी, लेकिन विमला विश्नोई ने अपनी सूझबूझ, जांच कौशल और साहस से मामले का पर्दाफाश किया. उनकी मेहनत से लुटेरे पकड़े गए और लूट की राशि का बड़ा हिस्सा बरामद हो सका. इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें गैलेंट्री प्रमोशन प्रदान किया गया था, जो पुलिस विभाग में दुर्लभ सम्मान है. इस घटना ने न केवल सिरोही पुलिस की छवि को मजबूत किया, बल्कि महिला अधिकारी के रूप में उनकी क्षमता को भी साबित किया. मुख्यमंत्री ने इस पुरानी उपलब्धि को याद करते हुए कहा कि विमला विश्नोई जैसी पुलिसकर्मी राज्य की कानून-व्यवस्था की रीढ़ हैं.

सिरोही जिले और पुलिस विभाग के लिए गर्व का क्षण

सिरोही जिले के लिए यह बेहद गर्व की बात है कि एक स्थानीय बेटी ने पूरे प्रदेश स्तर पर पहचान बनाई है. आबूरोड यातायात शाखा में अपनी ड्यूटी के दौरान विमला विश्नोई ने ट्रैफिक नियमों के पालन, दुर्घटना रोकथाम और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है. उनकी लगन और निडरता से विभाग में अन्य महिला पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन मिला है. जिले के लोग और पुलिस अधिकारी इस सम्मान को पूरे सिरोही की सामूहिक सफलता मानते हैं. यह घटना बताती है कि कड़ी मेहनत और सच्चाई से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

महिला सशक्तिकरण की मिसाल और प्रेरणा

यह सम्मान राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और विमला विश्नोई जैसी अधिकारी इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. उनकी कहानी युवा लड़कियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को पुलिस सेवा में आने के लिए प्रेरित करेगी. पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सम्मान देने से समाज में सुरक्षा और समानता की भावना मजबूत होती है. विमला विश्नोई ने न केवल अपराधियों से लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज की रूढ़ियों को भी चुनौती दी है.

आगे की राह और संदेश

हेड कांस्टेबल विमला विश्नोई का यह सम्मान सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे पुलिस परिवार और सिरोही जिले के लिए प्रेरणा है. मुख्यमंत्री ने सभी महिला पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वे विमला विश्नोई की तरह निडर होकर ड्यूटी निभाएं. यह घटना हमें याद दिलाती है कि साहस और समर्पण से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है. सिरोही जिला आज गर्व से कह सकता है – हमारी बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है!

