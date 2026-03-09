Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सिरोही की इस बेटी ने किया ऐसा कमाल कि सीएम भजनालाल शर्मा ने किया सम्मानित

Vimla Vishnoi Head Constable: सिरोही जिले के लिए गर्व की बात है कि आबूरोड यातायात शाखा में कार्यरत महिला हेड कांस्टेबल विमला विश्नोई को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आमंत्रित कर सम्मान प्रदान किया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported BySharad Tank
Published:Mar 09, 2026, 07:50 AM IST | Updated:Mar 09, 2026, 07:50 AM IST

Trending Photos

Petrol-Diesel Rates: राजस्थान के इस शहर में आज सबसे सस्ता मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर में फ्यूल के रेट
5 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Petrol-Diesel Rates: राजस्थान के इस शहर में आज सबसे सस्ता मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर में फ्यूल के रेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: जयपुर से लेकर उदयपुर-जोधपुर में जारी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें आपके शहर में क्या है प्राइस
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

Rajasthan Gold Silver Price Today: जयपुर से लेकर उदयपुर-जोधपुर में जारी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें आपके शहर में क्या है प्राइस

राजस्थान में बस कुछ देर में पलटने वाला है मौसम! अगले 48 घंटे भारी गर्मी का टॉर्चर, IMD ने जारी की हीटवेव चेतावनी
9 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में बस कुछ देर में पलटने वाला है मौसम! अगले 48 घंटे भारी गर्मी का टॉर्चर, IMD ने जारी की हीटवेव चेतावनी

राजस्थान में भीषण गर्मी शुरू! 9-10 मार्च को हीटवेव की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में भीषण गर्मी शुरू! 9-10 मार्च को हीटवेव की चेतावनी

सिरोही की इस बेटी ने किया ऐसा कमाल कि सीएम भजनालाल शर्मा ने किया सम्मानित

Rajasthan News: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही जिले की बेटी, आबूरोड यातायात शाखा में तैनात महिला हेड कांस्टेबल विमला विश्नोई को जयपुर स्थित अपने आधिकारिक आवास पर विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया. यह सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रदान किया गया, जो न केवल सिरोही पुलिस बल के लिए बल्कि पूरे राज्य की महिला पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है. मुख्यमंत्री ने विमला विश्नोई की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं की ऐसी उपलब्धियां राज्य की प्रगति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती हैं. इस मौके पर विमला विश्नोई ने सम्मान प्राप्त कर गर्व व्यक्त किया और कहा कि यह उपलब्धि उनके परिवार, विभाग और पूरे सिरोही जिले की साझा उपलब्धि है.

2016 की बड़ी लूट का सफल खुलासा और गैलेंट्री प्रमोशन
हेड कांस्टेबल विमला विश्नोई की बहादुरी की कहानी 2016 से जुड़ी है, जब मावल क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ हुई 15 लाख रुपये की बड़ी लूट का मामला सामने आया था. इस हाईप्रोफाइल लूट में अपराधियों ने काफी चालाकी दिखाई थी, लेकिन विमला विश्नोई ने अपनी सूझबूझ, जांच कौशल और साहस से मामले का पर्दाफाश किया. उनकी मेहनत से लुटेरे पकड़े गए और लूट की राशि का बड़ा हिस्सा बरामद हो सका. इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें गैलेंट्री प्रमोशन प्रदान किया गया था, जो पुलिस विभाग में दुर्लभ सम्मान है. इस घटना ने न केवल सिरोही पुलिस की छवि को मजबूत किया, बल्कि महिला अधिकारी के रूप में उनकी क्षमता को भी साबित किया. मुख्यमंत्री ने इस पुरानी उपलब्धि को याद करते हुए कहा कि विमला विश्नोई जैसी पुलिसकर्मी राज्य की कानून-व्यवस्था की रीढ़ हैं.

सिरोही जिले और पुलिस विभाग के लिए गर्व का क्षण
सिरोही जिले के लिए यह बेहद गर्व की बात है कि एक स्थानीय बेटी ने पूरे प्रदेश स्तर पर पहचान बनाई है. आबूरोड यातायात शाखा में अपनी ड्यूटी के दौरान विमला विश्नोई ने ट्रैफिक नियमों के पालन, दुर्घटना रोकथाम और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है. उनकी लगन और निडरता से विभाग में अन्य महिला पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन मिला है. जिले के लोग और पुलिस अधिकारी इस सम्मान को पूरे सिरोही की सामूहिक सफलता मानते हैं. यह घटना बताती है कि कड़ी मेहनत और सच्चाई से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महिला सशक्तिकरण की मिसाल और प्रेरणा
यह सम्मान राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और विमला विश्नोई जैसी अधिकारी इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. उनकी कहानी युवा लड़कियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को पुलिस सेवा में आने के लिए प्रेरित करेगी. पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सम्मान देने से समाज में सुरक्षा और समानता की भावना मजबूत होती है. विमला विश्नोई ने न केवल अपराधियों से लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज की रूढ़ियों को भी चुनौती दी है.

आगे की राह और संदेश
हेड कांस्टेबल विमला विश्नोई का यह सम्मान सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे पुलिस परिवार और सिरोही जिले के लिए प्रेरणा है. मुख्यमंत्री ने सभी महिला पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वे विमला विश्नोई की तरह निडर होकर ड्यूटी निभाएं. यह घटना हमें याद दिलाती है कि साहस और समर्पण से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है. सिरोही जिला आज गर्व से कह सकता है – हमारी बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है!

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news