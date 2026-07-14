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शराब की पार्टी बनी मौत का कारण! चचेरे भाई ने चाकू से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट

Rajasthan News: आबूरोड के लूनियापुरा में शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. चचेरे भाई ने चाकू से हमला कर 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySharad Tak
Published: Jul 14, 2026, 07:55 PM|Updated: Jul 14, 2026, 07:55 PM
शराब की पार्टी बनी मौत का कारण! चचेरे भाई ने चाकू से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट
Image Credit: सिरोही में चचेरे भाई ने नशे में की युवक की हत्या.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: सिरोही जिले के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र के लूनियापुरा में मंगलवार दोपहर एक मामूली विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया. शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

शराब पीने के दौरान हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह पूरा मामला शराब के नशे में हुए आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है. मृतक और आरोपी दोनों आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं. मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे लूनियापुरा निवासी रवि पुत्र छगन भील (25) अपने चचेरे भाई शिवा भील के घर पर बैठा हुआ था. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई.

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विवाद बढ़ा तो चाकू से कर दिया हमला
पुलिस जांच में सामने आया है कि आपसी बहस धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर शिवा भील ने रवि पर चाकू से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से रवि गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी शिवा भील वहां से फरार हो गया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुटाए सबूत
घटना की जानकारी मिलने के बाद आबूरोड शहर थाना प्रभारी हरचंद देवासी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
शहर थाना प्रभारी हरचंद देवासी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला शराब के दौरान हुए विवाद का लग रहा है. मृतक और आरोपी दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं. आरोपी वारदात के बाद से फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई हैं. संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.

सभी पहलुओं से की जा रही जांच
पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी और हमला किस परिस्थिति में हुआ.

जल्द गिरफ्तारी का पुलिस का दावा
फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं घटना के बाद इलाके में भी सनसनी फैल गई है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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