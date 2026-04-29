/सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

Sirohi News: सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र के करोटी में बीती देर रात बजरी रॉयल्टी कांटे पर रॉयल्टी कर्मचारियों और निम्बोड़ा गांव के कुछ ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. रॉयल्टी कर्मचारियों द्वारा बनाया गया घटना का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया. विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में रॉयल्टी मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए गुजरात रेफर किया गया है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह वीडियो किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना का प्रमाण बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह रॉयल्टी कर्मचारियों पर हमला किया गया. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, सिरोही के रेवदर में बीती रात करीब 12:15 बजे करोटी रॉयल्टी कांटे के ऑफिस में मैनेजर नीरज कुमावत, वीरेंद्र सिंह और छीतरमल चौधरी मौजूद थे. इसी दौरान निम्बोड़ा निवासी दिनेश कोली लोडर लेकर मौके पर पहुंचा और मैनेजर के साथ गाली-गलौज करने लगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद दिनेश ने फोन कर अन्य लोगों को मौके पर बुला लिया.

रॉयल्टी कर्मचारियों के अनुसार, कुछ ही देर में एक पिकअप वाहन में चतराराम कोली निवासी रानाडी और प्रवीण कोली निवासी भेरूगढ़ मौके पर पहुंचे. आरोप है कि इन लोगों ने मैनेजर के साथ मारपीट की और ऑफिस के काउंटर सहित वहां रखे सामान में तोड़फोड़ की. रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि दिनेश लोडर पर चढ़ गया और मैनेजर को जान से मारने की नीयत से उस पर लोडर चढ़ा दिया, जिससे नीरज कुमावत गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पहले रेवदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर गुजरात रेफर किया गया.

वहीं, दूसरी ओर ग्रामीणों ने भी रॉयल्टी कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि देर रात रॉयल्टी कर्मचारी गश्त के दौरान निम्बोड़ा रोड पर पहुंचे और कैम्पर खराब होने का हवाला देकर मकानों की छतों पर रोशनी डालने लगे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद में बदल गई. रिपोर्ट में ऑफिस में तोड़फोड़ से करीब 25 हजार रुपए के नुकसान की भी बात सामने आई है.

फिलहाल पुलिस ने रॉयल्टी कर्मचारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों, मौके की स्थिति और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.