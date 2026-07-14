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हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठ! पत्नी का गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने ऐसे खोला पूरा राज

Rajasthan News: सिरोही में पत्नी की मौत को हार्ट अटैक बताने वाले पति की कहानी पुलिस जांच में झूठी निकली. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने उदयपुर से सिरोही लाते समय पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी. चचेरे भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySharad Tak
Published: Jul 14, 2026, 09:14 PM|Updated: Jul 14, 2026, 09:14 PM
हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठ! पत्नी का गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने ऐसे खोला पूरा राज
Image Credit: सिरोही में पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: राजस्थान के सिरोही जिले में पत्नी की संदिग्ध मौत का मामला पुलिस जांच में हत्या निकला है. बरलूट थाना क्षेत्र के जावाल कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति ने पहले दावा किया था कि उसकी पत्नी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पुलिस की गहन जांच में सच्चाई सामने आ गई. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी के चलते आरोपी ने रास्ते में पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

हार्ट अटैक की कहानी सुनाकर सबको किया गुमराह
पुलिस के अनुसार बरलूट थाना क्षेत्र के जावाल निवासी गजेंद्र सिंह पुत्र नरपत सिंह अपनी पत्नी पूनम कंवर को उदयपुर से सिरोही लेकर आ रहा था. इसी दौरान उसने रास्ते में कथित तौर पर पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने परिवार और आसपास के लोगों को बताया कि पूनम की मौत अचानक हार्ट अटैक आने से हुई है. शुरुआत में लोग उसकी बात पर भरोसा कर बैठे, लेकिन बाद में मामला पूरी तरह बदल गया.

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चचेरे भाई को हुआ शक, पुलिस तक पहुंची शिकायत
मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतका के चचेरे भाई जबर सिंह ने पूनम की मौत पर संदेह जताते हुए 10 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस को बताया कि मौत की परिस्थितियां सामान्य नहीं लग रही हैं. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और हर पहलू को गंभीरता से खंगालना शुरू किया.

रूट मार्च बनाकर पुलिस ने जोड़ी पूरी कड़ी
सिरोही पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर डीएसपी मुकेश चौधरी को जांच की जिम्मेदारी दी गई. पुलिस ने उदयपुर से सिरोही और फिर जावाल तक पूरे रास्ते का रूट चार्ट तैयार किया. जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे हार्ट अटैक की कहानी संदिग्ध लगने लगी. खासकर रात करीब डेढ़ बजे हार्ट अटैक आने की बात और आरोपी के बयान में कई विरोधाभास मिले. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई.

पूछताछ में टूट गया आरोपी, कबूल किया जुर्म
पुलिस की सख्त पूछताछ के दौरान आरोपी गजेंद्र सिंह ज्यादा देर तक अपने बयान पर कायम नहीं रह सका. आखिरकार उसने पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. आरोपी ने बताया कि शादी के बाद दोनों कोयंबटूर में रहते थे और उनके बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. इसी तनाव के कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही आगे की जांच
पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी या फिर यह वारदात अचानक हुए विवाद का नतीजा थी. फिलहाल पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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