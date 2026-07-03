/सिरोही हॉस्टल में हैवानियत! 6 बच्चों के यौन शोषण का खुलासा, DLSA-CWC जांच में चौंकाने वाले तथ्य

Sirohi News: सिरोही जिले में एक हॉस्टल से जुड़ा बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां बच्चों के यौन शोषण के आरोपों ने पूरे प्रशासन को हिला दिया है. ईमेल के जरिए मिली शिकायत के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और बाल कल्याण समिति (CWC) की संयुक्त टीम ने हॉस्टल की जांच की, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. शुरुआती जांच में 6 बच्चों के यौन शोषण की पुष्टि जैसे हालात मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है. हॉस्टल को अपंजीकृत पाया गया है और वहां से दो कंप्यूटर जब्त किए गए हैं, साथ ही पिछले एक सप्ताह के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है.

ईमेल शिकायत से शुरू हुई जांच

पूरा मामला तब सामने आया जब एक ईमेल के जरिए शिकायत भेजी गई, जिसमें एक छात्र के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था. इसी शिकायत के आधार पर DLSA और CWC की टीम ने हॉस्टल में छापा मारा और जांच शुरू की. प्रारंभिक पड़ताल में यह बात सामने आई कि सिर्फ एक नहीं बल्कि करीब 6 बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं. इस खुलासे के बाद पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया.

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हॉस्टल में गंभीर अनियमितताएं

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित हॉस्टल किसी भी तरह से पंजीकृत नहीं था. इसके बावजूद वहां बच्चों को रखा जा रहा था. टीम को मौके पर कई अनियमितताएं मिलीं, जिससे हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. शिकायत में यह भी बताया गया था कि पीड़ित छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन शुरुआत में हॉस्टल प्रशासन ने इस बात को छिपाने की कोशिश की.

सबूत जुटाने में जुटी टीमें

मामले की गंभीरता को देखते हुए DLSA और CWC ने हॉस्टल से दो कंप्यूटर जब्त कर पुलिस को सौंप दिए हैं. इसके साथ ही पिछले 7 दिनों के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके. अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल सबूत इस केस में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर

महिला एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रतन बाफना और सदस्य प्रताप सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह ने डीएसपी मुकेश चौधरी और थाना अधिकारी कैलाश दान को पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद ने भी FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है.