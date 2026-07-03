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सिरोही हॉस्टल में हैवानियत! 6 बच्चों के यौन शोषण का खुलासा, DLSA-CWC जांच में चौंकाने वाले तथ्य

Rajasthan News: सिरोही के एक हॉस्टल में 6 बच्चों के यौन शोषण का मामला सामने आया. DLSA और CWC की जांच में हॉस्टल अपंजीकृत और गंभीर अनियमितताएं मिलीं. FIR के आदेश दिए गए हैं, पुलिस ने कंप्यूटर जब्त कर CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySharad Tak
Published: Jul 03, 2026, 10:34 PM|Updated: Jul 03, 2026, 10:34 PM
सिरोही हॉस्टल में हैवानियत! 6 बच्चों के यौन शोषण का खुलासा, DLSA-CWC जांच में चौंकाने वाले तथ्य
Image Credit: जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिरोहीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sirohi News: सिरोही जिले में एक हॉस्टल से जुड़ा बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां बच्चों के यौन शोषण के आरोपों ने पूरे प्रशासन को हिला दिया है. ईमेल के जरिए मिली शिकायत के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और बाल कल्याण समिति (CWC) की संयुक्त टीम ने हॉस्टल की जांच की, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. शुरुआती जांच में 6 बच्चों के यौन शोषण की पुष्टि जैसे हालात मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है. हॉस्टल को अपंजीकृत पाया गया है और वहां से दो कंप्यूटर जब्त किए गए हैं, साथ ही पिछले एक सप्ताह के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है.

ईमेल शिकायत से शुरू हुई जांच
पूरा मामला तब सामने आया जब एक ईमेल के जरिए शिकायत भेजी गई, जिसमें एक छात्र के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था. इसी शिकायत के आधार पर DLSA और CWC की टीम ने हॉस्टल में छापा मारा और जांच शुरू की. प्रारंभिक पड़ताल में यह बात सामने आई कि सिर्फ एक नहीं बल्कि करीब 6 बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं. इस खुलासे के बाद पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया.

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हॉस्टल में गंभीर अनियमितताएं
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित हॉस्टल किसी भी तरह से पंजीकृत नहीं था. इसके बावजूद वहां बच्चों को रखा जा रहा था. टीम को मौके पर कई अनियमितताएं मिलीं, जिससे हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. शिकायत में यह भी बताया गया था कि पीड़ित छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन शुरुआत में हॉस्टल प्रशासन ने इस बात को छिपाने की कोशिश की.

सबूत जुटाने में जुटी टीमें
मामले की गंभीरता को देखते हुए DLSA और CWC ने हॉस्टल से दो कंप्यूटर जब्त कर पुलिस को सौंप दिए हैं. इसके साथ ही पिछले 7 दिनों के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके. अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल सबूत इस केस में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर
महिला एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रतन बाफना और सदस्य प्रताप सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह ने डीएसपी मुकेश चौधरी और थाना अधिकारी कैलाश दान को पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद ने भी FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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