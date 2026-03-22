युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

Rajasthan Crime: सिरोही जिले के सिंधी लाइन इलाके में रविवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई. जब डाबी लाइन निवासी 35 वर्षीय संजय सोनी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
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Rajasthan Crime: राजस्थान के सिरोही जिले में सिंधी लाइन इलाके में रविवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई. जब डाबी लाइन निवासी 35 वर्षीय संजय सोनी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले संजय ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसे उसने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर भी लगाया. इस वीडियो में संजय ने एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसी के कारण वह यह कदम उठा रहा है.
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी युवक मृतक का रिश्तेदार बताया जा रहा है. जिसपर आरोप है कि वह संजय की पत्नी को अपने साथ ले गया था. इस घटना से आहत होकर संजय ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया. मामले में कोतवाली पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.
शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी और आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है. फिलहाल इस पूरे मामले में कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या युवक को वास्तव में आत्महत्या के लिए उकसाया गया या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है.
कोतवाली पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और आरोपी युवक व मृतक की पत्नी की तलाश जारी है. सच क्या है यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ते तनाव और पारिवारिक विवादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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