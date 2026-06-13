/छोटा भाई ही बना बड़े भाई की जान का दुश्मन, गुजरात में इलाज के दौरान नरपत सिंह ने तोड़ा दम

राज्य चुनें
Rajasthan Crime: राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड के निकट चंद्रावती गांव में आपसी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में गंभीर घायल नरपत सिंह की गुजरात के पालनपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.
रीको थाना पुलिस के अनुसार, नरपत सिंह और उसका छोटा भाई प्रकाश सिंह खेत पर साथ रह रहे थे. किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जो बढ़ने पर प्रकाश सिंह ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के साले की रिपोर्ट पर रीको थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
अजमेर के अरांई में थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. तीन जिलों में वांछित चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा. अरांई थाना प्रभारी रोशन सामरिया के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में दूदू क्षेत्र के रहने वाले हाल सिरोंज निवासी ललित वैष्णव को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया.
यह भी पढ़ें- आदि कैलाश से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पर गिरी चट्टान, रामगंजमंडी के 15 वर्षीय किशोर समेत 2 की मौत
थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अरांई थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत पैदा करते हुए बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलो में तोड़फोड़ की थी और वादरात करने के बाद फरार हो गया था. आरोपी पर टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर जिले के अन्य थानों में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज पाए गए हैं. पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर अन्य वारदातों की भी जानकारी जुटा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sirohi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!