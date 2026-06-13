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छोटा भाई ही बना बड़े भाई की जान का दुश्मन, गुजरात में इलाज के दौरान नरपत सिंह ने तोड़ा दम

Rajasthan Crime: सिरोही जिले में आबूरोड के निकट चंद्रावती गांव में आपसी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

Edited byAman SinghReported bySharad Tak
Published: Jun 13, 2026, 08:51 PM|Updated: Jun 13, 2026, 08:51 PM
छोटा भाई ही बना बड़े भाई की जान का दुश्मन, गुजरात में इलाज के दौरान नरपत सिंह ने तोड़ा दम
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड के निकट चंद्रावती गांव में आपसी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में गंभीर घायल नरपत सिंह की गुजरात के पालनपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.

रीको थाना पुलिस के अनुसार, नरपत सिंह और उसका छोटा भाई प्रकाश सिंह खेत पर साथ रह रहे थे. किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जो बढ़ने पर प्रकाश सिंह ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

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पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के साले की रिपोर्ट पर रीको थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अजमेर के अरांई में थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. तीन जिलों में वांछित चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा. अरांई थाना प्रभारी रोशन सामरिया के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में दूदू क्षेत्र के रहने वाले हाल सिरोंज निवासी ललित वैष्णव को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया.

थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अरांई थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत पैदा करते हुए बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलो में तोड़फोड़ की थी और वादरात करने के बाद फरार हो गया था. आरोपी पर टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर जिले के अन्य थानों में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज पाए गए हैं. पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर अन्य वारदातों की भी जानकारी जुटा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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