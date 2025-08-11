सिरोही में बढ़ रहा लंपी डिजीज का प्रकोप, 100 से ज्यादा गोवंश संक्रमित

Lumpy disease: सिरोही जिले में लंपी डिजीज का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. 100 से ज़्यादा गोवंश इस बीमारी की चपेट में है और अब तक एक दर्जन से ज़्यादा की मौत हो चुकी है.
Lumpy disease: राजस्थान के सिरोही जिले में लंपी डिजीज का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. 100 से ज़्यादा गोवंश इस बीमारी की चपेट में है और अब तक एक दर्जन से ज़्यादा की मौत हो चुकी है. हालात गंभीर हैं, लेकिन जिले का पशुपालन विभाग मूकदर्शक बना हुआ है.
वहीं स्थानीय गौसेवकों ने सीएम को ईमेल करके गोवंश को बचाने के लिए एक मार्मिक अपील की है. सिरोही के रेवदर, शिवगंज, माकरौड़ा, ईसरा, गोयली, मांडवा व रामपुरा समेत दर्जनभर गांवों में लंपी डिजीज तेजी से फैल रही है.
ग्रामीण इलाकों में कई गोपालक अंधविश्वास के चलते अपने गोवंश का समय पर इलाज नहीं करा पा रहे. इसी बीच सिरोही की लब्धि सेवा संस्थान के गोसेवक पिछले 15 दिन से दिन-रात बीमार गोवंश की सेवा में जुटे हैं. बिना मेडिकल किट और संसाधनों के आपसी सहयोग से इलाज कर रहे हैं.
गोसेवकों ने सरकार से मार्मिक अपील की है- “सुनो सरकार! एक दर्जन से ज़्यादा गोवंश की मौत हो चुकी है, विभाग सिर्फ खाना-पूर्ति कर रहा है और लोग अंधविश्वास में अपने गोवंश को मरते देख रहे हैं. हमारा भी धैर्य टूट रहा है. मुख्यमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इन गौमाताओं की पुकार जरूर सुनेंगे.”
ज़ी मीडिया भी ग्रामीणों और गोपालकों से अपील करता है. अंधविश्वास से दूर रहें और लम्पी के लक्षण दिखते ही तुरंत इलाज कराएं, ताकि इस बीमारी को हराया जा सके और हमारी गोमाता को बचाया जा सके.
