Zee Rajasthan
mobile app

सिरोही में बढ़ रहा लंपी डिजीज का प्रकोप, 100 से ज्यादा गोवंश संक्रमित

Lumpy disease: सिरोही जिले में लंपी डिजीज का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. 100 से ज़्यादा गोवंश इस बीमारी की चपेट में है और अब तक एक दर्जन से ज़्यादा की मौत हो चुकी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sharad Tank
Published: Aug 11, 2025, 16:02 IST | Updated: Aug 11, 2025, 16:02 IST

Trending Photos

राजस्थान में फिर थमा मानसून, आज इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना
7 Photos
weather update

राजस्थान में फिर थमा मानसून, आज इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना

अंगारे पर घी के छोंक से बनती है ग्वार फली, स्वाद ऐसा जो जुबान पर चढ़ जाएं
7 Photos
Rajasthan famous dish

अंगारे पर घी के छोंक से बनती है ग्वार फली, स्वाद ऐसा जो जुबान पर चढ़ जाएं

घर पर बनाएं होटल जैसी राजस्थानी भरवां लौकी की सब्जी! खाकर आ जाएगा मजा…
8 Photos
Rajasthan famous Food

घर पर बनाएं होटल जैसी राजस्थानी भरवां लौकी की सब्जी! खाकर आ जाएगा मजा…

भारत-पाक सीमा पर BSF का ये बड़ा कदम, 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू, देखें फोटोज…
7 Photos
jaisalmer news

भारत-पाक सीमा पर BSF का ये बड़ा कदम, 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू, देखें फोटोज…

सिरोही में बढ़ रहा लंपी डिजीज का प्रकोप, 100 से ज्यादा गोवंश संक्रमित

Lumpy disease: राजस्थान के सिरोही जिले में लंपी डिजीज का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. 100 से ज़्यादा गोवंश इस बीमारी की चपेट में है और अब तक एक दर्जन से ज़्यादा की मौत हो चुकी है. हालात गंभीर हैं, लेकिन जिले का पशुपालन विभाग मूकदर्शक बना हुआ है.

वहीं स्थानीय गौसेवकों ने सीएम को ईमेल करके गोवंश को बचाने के लिए एक मार्मिक अपील की है. सिरोही के रेवदर, शिवगंज, माकरौड़ा, ईसरा, गोयली, मांडवा व रामपुरा समेत दर्जनभर गांवों में लंपी डिजीज तेजी से फैल रही है.

Trending Now

ग्रामीण इलाकों में कई गोपालक अंधविश्वास के चलते अपने गोवंश का समय पर इलाज नहीं करा पा रहे. इसी बीच सिरोही की लब्धि सेवा संस्थान के गोसेवक पिछले 15 दिन से दिन-रात बीमार गोवंश की सेवा में जुटे हैं. बिना मेडिकल किट और संसाधनों के आपसी सहयोग से इलाज कर रहे हैं.

गोसेवकों ने सरकार से मार्मिक अपील की है- “सुनो सरकार! एक दर्जन से ज़्यादा गोवंश की मौत हो चुकी है, विभाग सिर्फ खाना-पूर्ति कर रहा है और लोग अंधविश्वास में अपने गोवंश को मरते देख रहे हैं. हमारा भी धैर्य टूट रहा है. मुख्यमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इन गौमाताओं की पुकार जरूर सुनेंगे.”

ज़ी मीडिया भी ग्रामीणों और गोपालकों से अपील करता है. अंधविश्वास से दूर रहें और लम्पी के लक्षण दिखते ही तुरंत इलाज कराएं, ताकि इस बीमारी को हराया जा सके और हमारी गोमाता को बचाया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSirohi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news