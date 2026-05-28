/सिरोही में मातम! गौशाला के पानी की हौद में डूबने से 3 साल की मासूम की मौत

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Rajasthan News: सिरोही के रेवदर में दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया. सिरोड़ी गौशाला में पानी के हौद में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई. वहीं ईदरला गांव में तार में फंसे भालू को वन विभाग ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा.
Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले में गुरुवार का दिन दो अलग-अलग घटनाओं की वजह से चर्चा में रहा. एक तरफ रेवदर क्षेत्र की सिरोड़ी गौशाला में दर्दनाक हादसे में तीन साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ ईदरला गांव में खेत के पास तार में फंसे एक भालू को वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया. दोनों घटनाओं के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और दिनभर हलचल का माहौल बना रहा.
पहली घटना सिरोड़ी गौशाला की है, जहां एक परिवार गौशाला में देखभाल का काम करता है. बताया जा रहा है कि परिवार की तीन साल की बच्ची खेलते-खेलते गौशाला परिसर में बने पानी के छोटे हौद के पास पहुंच गई. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गई. जब तक परिजनों को इसकी जानकारी लगी, तब तक काफी देर हो चुकी थी. परिजन तुरंत बच्ची को लेकर अनादरा अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही अनादरा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवाकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी. हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं गौशाला परिसर में भी शोक का माहौल बना हुआ है. आसपास के लोग भी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं.
उधर रेवदर उपखंड के ईदरला गांव में सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक किसान ने आबादी क्षेत्र के पास कृषि कुएं के नजदीक लगे तार में भालू को फंसा हुआ देखा. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर सिरोड़ी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात को देखते हुए आबूराज से विशेष रेस्क्यू टीम को बुलाया गया.
वन विभाग की टीम ने सबसे पहले ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर हटाया, ताकि कोई हादसा न हो. इसके बाद ट्रेंकुलाइजर गन की मदद से भालू को बेहोश किया गया. करीब दो से तीन घंटे की मेहनत के बाद टीम ने भालू को तार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. प्राथमिक जांच के बाद उसे वापस सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया. रेस्क्यू अभियान में अनादरा रेंजर अजय दाना, मोहनराम चौधरी और वन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा.
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