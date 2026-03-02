Holi Gulal: आबूराज में बदली होली की तस्वीर, बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल

Rajasthan News: आबूराज में राजीविका मिशन की आदिवासी महिलाओं ने हर्बल गुलाल बनाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है. एसडीएम डॉ.अंशु प्रिया ने इस पहल की सराहना की, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ महिलाओं को आर्थिक मजबूती भी दे रही है.
Sirohi News: पर्वतीय तीर्थस्थल आबूराज में इस बार होली का उल्लास कुछ खास है. यहां हवाओं में सिर्फ गुलाल नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की महक भी घुली हुई है. आदिवासी अंचल की महिलाओं ने अपने हुनर से न केवल प्रकृति को सहेजा है, बल्कि अपनी किस्मत के रंगों को भी चटख बनाया है.
केमिकल को ना, कुदरती रंगों को हां
आबूराज के बाजारों में इस बार सिंथेटिक और रासायनिक रंगों के बजाय हर्बल गुलाल की धूम है.
राजीविका मिशन की पहल
राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद) से जुड़ी आदिवासी महिलाओं ने फूलों और प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से यह गुलाल तैयार किया है. ये रंग त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग और पर्यटक इन्हें हाथों-हाथ खरीद रहे हैं.
मिसाल बनीं आत्मनिर्भर महिलाएं
शहर की सब्जी मंडी में सजे इन स्टॉल्स का उद्घाटन आबूराज की एसडीएम डॉ. अंशु प्रिया ने किया.
"जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो पूरा समाज प्रगति करता है. आबूराज की इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़कर कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है."
—डॉ. अंशु प्रिया, एसडीएम आबूराज
संघर्ष से स्वावलंबन तक का सफर
ब्लॉक परियोजना प्रबंधक प्रेम कुमार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए सुदूर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सीधा रोजगार मिला है. गुलाल की बिक्री से होने वाली आय सीधे इन महिलाओं के खातों में जा रही है, जिससे उनके परिवारों को मजबूती मिली है और आत्मविश्वास. कभी घर की दहलीज तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं अब गर्व के साथ बाजार में अपने उत्पाद बेच रही हैं.
ये सिर्फ रंग नहीं, एक नई उम्मीद हैं
आबूराज की यह हर्बल होली एक बड़ा संदेश दे रही है. ये रंग गवाह हैं उस मेहनत और बदलाव के, जो आदिवासी अंचल में चुपचाप आकार ले रहा है. यहां चेहरे तो रंगों से सराबोर होंगे ही, लेकिन इन महिलाओं के जीवन में जो खुशियों का रंग घुला है, वह सबसे ज्यादा स्थाई है.
