राज्य चुनें
Sirohi News: आबूराज की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे उतरज गांव में ग्रामीणों ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसे देखकर हर कोई उनकी मेहनत और जज्बे की तारीफ कर रहा है. गांव तक पक्की सड़क नहीं होने की वजह से यहां बड़े सामान को ले जाना हमेशा से मुश्किल रहा है. इसी बीच जब गांव में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल (डीपी) पहुंचाना था तो ग्रामीणों ने खुद ही इसकी जिम्मेदारी उठा ली.
काफी मुश्किलों के बावजूद नहीं हारी हिम्मत
स्थिति यह थी कि भारी बिजली उपकरणों को किसी वाहन से सीधे गांव तक पहुंचाना संभव ही नहीं था. ऐसे में गांव के लोगों ने मिलकर डीपी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा और फिर उसे अपने कंधों पर उठाकर कठिन पहाड़ी रास्तों से पैदल चलना शुरू किया. रास्ता आसान नहीं था, कहीं खड़ी चढ़ाई थी तो कहीं पथरीले और फिसलन भरे मोड़, लेकिन फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी.
गांव के लोग कई किलोमीटर तक लगातार चलते रहे और बारी-बारी से डीपी के हिस्सों को संभालते रहे. किसी ने सिर पर उठाया, किसी ने कंधे पर, तो किसी ने साथ चलकर मदद की. पूरा माहौल ऐसा था जैसे पूरा गांव एक ही परिवार बनकर इस काम में जुट गया हो.
सोलर पैनल का लिया जा रहा था सहारा
अब तक उतरज गांव में बिजली की जरूरतें सोलर पैनलों के सहारे किसी तरह पूरी हो रही थीं. लेकिन समय के साथ गांव में बिजली की मांग बढ़ने लगी, जिससे स्थायी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई. इसी को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से डीपी को गांव के पास तक पहुंचाया गया.
सबसे मुश्किल हिस्सा वही था जहां से डीपी को गांव तक ले जाना था, और यह काम ग्रामीणों ने श्रमदान से पूरा किया. बिना किसी शिकायत के लोगों ने एक-दूसरे का साथ दिया और पूरे जोश के साथ काम को आगे बढ़ाया.
डीपी से स्थायी बिजली व्यवस्था का रास्ता साफ
डीपी गांव तक पहुंचने के बाद अब यहां स्थायी बिजली व्यवस्था बनने का रास्ता साफ हो गया है. इससे आने वाले समय में गांव में नियमित और बेहतर बिजली सप्लाई मिल सकेगी. इसका सीधा फायदा बच्चों की पढ़ाई, खेती के काम, घरेलू जरूरतों और छोटे रोजगारों को मिलेगा. लंबे समय बाद गांव के लोगों के चेहरे पर उम्मीद और खुशी दोनों साफ नजर आ रही हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sirohi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!