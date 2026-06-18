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खड़ी चढ़ाई, पथरीले रास्ते और भारी डीपी, गांव वालों ने कंधों पर उठाकर पहाड़ चढ़ा दी बिजली!

Rajasthan News: आबूराज के उतरज गांव के लोगों ने दुर्गम पहाड़ों से कंधों पर बिजली डीपी उठाकर गांव तक पहुंचाई. सड़क न होने के बावजूद ग्रामीणों ने मेहनत कर स्थायी बिजली व्यवस्था की राह बनाई, जिससे अब गांव में बेहतर बिजली सप्लाई की उम्मीद जगी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySharad Tak
Published: Jun 18, 2026, 05:37 PM|Updated: Jun 18, 2026, 05:37 PM
खड़ी चढ़ाई, पथरीले रास्ते और भारी डीपी, गांव वालों ने कंधों पर उठाकर पहाड़ चढ़ा दी बिजली!
Image Credit: Sirohi Electric Transformers On Shoulders

Sirohi News: आबूराज की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे उतरज गांव में ग्रामीणों ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसे देखकर हर कोई उनकी मेहनत और जज्बे की तारीफ कर रहा है. गांव तक पक्की सड़क नहीं होने की वजह से यहां बड़े सामान को ले जाना हमेशा से मुश्किल रहा है. इसी बीच जब गांव में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल (डीपी) पहुंचाना था तो ग्रामीणों ने खुद ही इसकी जिम्मेदारी उठा ली.

काफी मुश्किलों के बावजूद नहीं हारी हिम्मत

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स्थिति यह थी कि भारी बिजली उपकरणों को किसी वाहन से सीधे गांव तक पहुंचाना संभव ही नहीं था. ऐसे में गांव के लोगों ने मिलकर डीपी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा और फिर उसे अपने कंधों पर उठाकर कठिन पहाड़ी रास्तों से पैदल चलना शुरू किया. रास्ता आसान नहीं था, कहीं खड़ी चढ़ाई थी तो कहीं पथरीले और फिसलन भरे मोड़, लेकिन फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी.

गांव के लोग कई किलोमीटर तक लगातार चलते रहे और बारी-बारी से डीपी के हिस्सों को संभालते रहे. किसी ने सिर पर उठाया, किसी ने कंधे पर, तो किसी ने साथ चलकर मदद की. पूरा माहौल ऐसा था जैसे पूरा गांव एक ही परिवार बनकर इस काम में जुट गया हो.

सोलर पैनल का लिया जा रहा था सहारा

अब तक उतरज गांव में बिजली की जरूरतें सोलर पैनलों के सहारे किसी तरह पूरी हो रही थीं. लेकिन समय के साथ गांव में बिजली की मांग बढ़ने लगी, जिससे स्थायी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई. इसी को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से डीपी को गांव के पास तक पहुंचाया गया.

सबसे मुश्किल हिस्सा वही था जहां से डीपी को गांव तक ले जाना था, और यह काम ग्रामीणों ने श्रमदान से पूरा किया. बिना किसी शिकायत के लोगों ने एक-दूसरे का साथ दिया और पूरे जोश के साथ काम को आगे बढ़ाया.

डीपी से स्थायी बिजली व्यवस्था का रास्ता साफ

डीपी गांव तक पहुंचने के बाद अब यहां स्थायी बिजली व्यवस्था बनने का रास्ता साफ हो गया है. इससे आने वाले समय में गांव में नियमित और बेहतर बिजली सप्लाई मिल सकेगी. इसका सीधा फायदा बच्चों की पढ़ाई, खेती के काम, घरेलू जरूरतों और छोटे रोजगारों को मिलेगा. लंबे समय बाद गांव के लोगों के चेहरे पर उम्मीद और खुशी दोनों साफ नजर आ रही हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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