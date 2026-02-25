चलती नहर में कूदा पूर्व सरपंच! सिरोही में 16 भैंसों को मौत के मुंह से खींच लाए गणपत सिंह देवड़ा

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के सेलवाड़ा बांध की नहर में डूब रहीं 16 भैंसों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालकर पूर्व सरपंच गणपत सिंह देवड़ा और ग्रामीणों ने साहस व सामूहिक सहयोग की मिसाल पेश की.

जानकारी के अनुसार पिण्डवाड़ा क्षेत्र के तेलपुर और शिवगढ़ से करीब 100 भैंसों का समूह गुजरात की ओर ले जाया जा रहा था. रास्ते में सेलवाड़ा बांध की नहर पर पानी पिलाने के दौरान 16 भैंसें अचानक गहरे और तेज बहाव वाले हिस्से में उतर गईं और डूबने लगीं. स्थिति गंभीर होते देख समूह के साथ चल रहे प्रागाराम देवासी सहित दो युवकों ने तुरंत पूर्व सरपंच गणपत सिंह देवड़ा को सूचना दी. सूचना मिलते ही देवड़ा मौके पर पहुंचे और राहगीरों व आसपास के ग्रामीणों को रोककर मदद के लिए बुलाया.

देवड़ा स्वयं युवाओं के साथ चलती नहर में उतरे. ग्रामीणों ने भैंसों के सींगों में रस्सियां बांधकर उन्हें बाहर खींचने का प्रयास शुरू किया. इस दौरान तीन बार रस्सियां टूट गईं, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी 16 भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. भैंस मालिक प्रागाराम ने बताया कि यदि भैंसें डूब जातीं तो उसे लगभग 16 लाख रुपये का नुकसान होता. रेस्क्यू अभियान में गोविंदराम सिरोड़ी, हुसैन खान, किसनाराम मेघवाल सहित कई युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

भैंसों के सुरक्षित बचने पर मालिक भावुक हो उठा और पूर्व सरपंच सहित सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया. यह घटना क्षेत्र में सतर्कता, साहस और सामूहिक प्रयास की प्रेरक मिसाल बन गई है.

सिरोही जिले में नियम विरुद्ध संचालित निजी अस्पतालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. पिंडवाड़ा के वेद ऑर्थोपेडिक अस्पताल और रेवदर के करोटी गांव स्थित कृष्णा हॉस्पिटल को दस्तावेजों में गंभीर खामियां मिलने के बाद सीज कर दिया गया है. पिंडवाड़ा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में अब बिना वैध लाइसेंस के अस्पताल संचालित नहीं होने दिए जाएंगे. हालांकि जिले के कई इलाकों में अभी भी अवैध अस्पताल और क्लिनिक संचालित है.

जिले में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया. पिंडवाड़ा में उपखंड अधिकारी नरेन्द्र जांगिड़ और बीसीएमएचओ डॉ. भूपेंद्र प्रताप सिंह ने वेद ऑर्थोपेडिक अस्पताल का निरीक्षण किया. जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन लाइसेंस और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.

निरीक्षण में कई गंभीर खामियां सामने आने के बाद प्रशासन ने अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया और प्रबंधन को नोटिस जारी किया. पिंडवाड़ा SDM नरेंद्र जांगिड़ ने गंभीरता दिखाते हुए स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुमति मरीजों का उपचार करना नियमों का सीधा उल्लंघन है. वहीं अस्पताल की अन्य शाखाओं की भी जांच की तैयारी की जा रही है.

इधर रेवदर के करोटी गांव स्थित कृष्णा हॉस्पिटल पर भी चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर पहुंचे अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन आवश्यक वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका. इसके बाद अस्पताल को सीज कर विस्तृत जांच के लिए उपखंड स्तरीय टीम गठित की गई है.

पिंडवाड़ा प्रशासन ने निश्चित रूप से सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है और रेवदर में भी शिकायतों पर कदम उठाए गए हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी ही सख्ती जिले के अन्य उपखंडों में भी दिखाई देगी? जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग पूरे जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और क्लीनिकों को लेकर गंभीरता दिखाए, ताकि आमजन के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके.

