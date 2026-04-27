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सिरोही में पानी बना जहरीला! सीमेंट फैक्ट्री पर हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा, जांच के आदेश

Rajasthan News: सिरोही की सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े प्रदूषण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया. कोर्ट ने गहन जांच के आदेश देते हुए विशेषज्ञों की संयुक्त कमेटी गठित की है, जो मौके पर जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 27, 2026, 11:17 PM|Updated: Apr 27, 2026, 11:17 PM
सिरोही में पानी बना जहरीला! सीमेंट फैक्ट्री पर हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा, जांच के आदेश
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Sirohi News: सिरोही जिले में संचालित एक सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े प्रदूषण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया और मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर व न्यायाधीश चन्द्रशेखर शर्मा की डिवीजन बेंच के समक्ष याची हरिसिंह सोढा की ओर से अधिवक्ता डीएस सोढा व अधिवक्ता राजेश परिहार ने याचिका पेश करते हुए कहा कि जहरीला व खतरनाक अपशिष्ट गलत तरीके से निस्तारित किया जा रहा है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फैक्ट्री परिसर के आसपास का भूजल गंभीर रूप से दूषित हो चुका है. रिपोर्ट के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के अनुचित निस्तारण के कारण पानी में रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे उसका रंग भी बदल गया है. यह प्रदूषण लगातार फैल रहा है और यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो पास स्थित बनास नदी तक पहुंचने की आशंका जताई गई है.

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रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मानसून के दौरान स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे व्यापक पर्यावरणीय नुकसान और जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. विशेषज्ञों ने तत्काल प्रभाव से खतरनाक कचरे को हटाने, वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण करने और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सिफारिश की है. फैक्ट्री प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके यहां सभी कार्य नियमों के तहत हो रहे हैं और पहले की जांचों में किसी प्रकार के प्रदूषण की पुष्टि नहीं हुई थी.

कोर्ट ने इस मामले में दो विरोधाभासी रिपोर्टों पर चिंता जताते हुए कहा कि चार महीने के भीतर स्थिति का इतना बदल जाना गंभीर सवाल खड़े करता है. सच्चाई सामने लाने के लिए हाईकोर्ट ने सिरोही के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और आईआईटी जोधपुर के विशेषज्ञों की एक संयुक्त कमेटी गठित की है. यह कमेटी जल्द ही मौके का निरीक्षण कर पानी और अन्य नमूनों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. साथ ही पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि फैक्ट्री क्षेत्र को सील कर दिया जाए और बिना अनुमति कोई भी सामग्री बाहर न जाने दी जाए.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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