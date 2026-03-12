पिंडवाड़ा में भीषण हादसा! दो ट्रकों की टक्कर के बाद भड़की आग, 1 चालक जिंदा जला

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सरूपगंज थाना क्षेत्र में भावरी उपतहसील के पास दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. हादसा इतना भयानक था कि एक ट्रक चालक जिंदा जल गया, जबकि दूसरे चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक का टायर अचानक फट गया. टायर फटने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक रॉन्ग साइड में चला गया. इसी दौरान सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ ही क्षणों में उनमें आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक धू-धू कर जलने लगे.

आग लगने के कारण एक ट्रक चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और वह वाहन के अंदर ही फंस गया. आग की लपटों में घिरने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं दूसरे ट्रक का चालक किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन वह गंभीर रूप से झुलस गया. उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई. इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पिंडवाड़ा प्रशासन का कोई भी अधिकारी काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंचा. इसके अलावा आसपास स्थित जेकेपुरम और बनास की दमकल भी समय पर नहीं पहुंच सकी. काफी इंतजार के बाद आबूरोड नगर पालिका की दमकल करीब एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की.

घटना के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया. साथ ही घायल चालक को बाहर निकालने में भी मदद की गई. हादसे की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी लोग मौके पर पहुंचने लगे, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के पीछे टायर फटना मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि पूरे मामले की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sirohi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-