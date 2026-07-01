/देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

Sirohi News: पर्यटन नगरी आबूराज (माउंट आबू) के कुमारवाड़ा क्षेत्र स्थित एक होटल में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक लेपर्ड होटल परिसर में घुस आया. लेपर्ड ने होटल की छत पर सो रहे कर्मचारी के पास बंधे पालतू कुत्ते पर हमला कर उसे मार डाला. इस दौरान कुछ पल ऐसे भी आए जब लेपर्ड कर्मचारी के बेहद करीब पहुंच गया, लेकिन कर्मचारी की सूझबूझ और धैर्य के कारण एक बड़ा हादसा टल गया.

29 जून की रात की घटना

घटना 29 जून की रात करीब एक बजे की बताई जा रही है. होटल की छत पर कर्मचारी बालू सो रहा था और उसके पास एक कुत्ता चेन से बंधा हुआ था. इसी दौरान जंगल की ओर से आया लेपर्ड छत पर पहुंचा और कुत्ते पर झपट्टा मार दिया. कुछ ही क्षणों में उसने कुत्ते को मार डाला, लेकिन चेन से बंधे होने के कारण उसे अपने साथ ले जाने में सफल नहीं हो सका.

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पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद

घटना का पूरा घटनाक्रम होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है. फुटेज के अनुसार कुत्ते का शिकार करने के बाद लेपर्ड कर्मचारी के बिस्तर की ओर बढ़ा और कुछ सेकंड तक उसके सामने खड़ा रहा. इसी दौरान कर्मचारी की आंख खुली और उसने सामने लेपर्ड को देखा. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने घबराने या कोई हरकत करने के बजाय खुद को पूरी तरह शांत रखा और आंखें बंद कर ऐसे लेटा रहा मानो वह गहरी नींद में हो.

कर्मचारी को देखने के बाद वापस मुड़ा लेपर्ड

कुछ पल तक कर्मचारी को देखने के बाद लेपर्ड वापस मुड़ा और धीरे-धीरे वहां से चला गया. लेपर्ड के जाने के कुछ सेकंड बाद कर्मचारी ने दोबारा आसपास देखा और तब जाकर राहत की सांस ली. इस घटना के बाद कर्मचारी इतना भयभीत हो गया कि अगले ही दिन उसने होटल प्रबंधन को पूरी जानकारी दी और गांव जाने की बात कहकर नौकरी छोड़ दी.

क्या बोले होटल संचालक सुरेंद्र सिंह

होटल संचालक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि यदि कर्मचारी घबराकर उठ जाता या अचानक कोई हरकत करता, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी. कर्मचारी की समझदारी और धैर्य ने उसकी जान बचा ली. उन्होंने बताया कि होटल के आसपास का क्षेत्र वन क्षेत्र से सटा हुआ है और यहां समय-समय पर लेपर्ड की आवाजाही होती रहती है.

वन विभाग ने की टिप्पणी

वन विभाग के अनुसार माउंट आबू क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में लेपर्ड और भालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है. अनुमान है कि क्षेत्र में 60 से अधिक लेपर्ड मौजूद हैं, जबकि भालुओं की संख्या भी काफी अधिक है. विभाग ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि रात के समय जंगल से सटे इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करें तथा वन्यजीव दिखाई देने पर उनके पास जाने या उन्हें उकसाने का प्रयास न करें. साथ ही होटल संचालकों और स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है.