12 साल से बिना रुके चल रहा है यहां भंडारा! माधव विश्वविद्यालय की सेवा की मिसाल बना आबूरोड का हनुमान मंदिर

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड की माधव विश्वविद्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर आज केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक बन चुका है. इस मंदिर परिसर में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाला विशाल भंडारा पिछले बारह वर्षों से निरंतर संचालित हो रहा है, जो क्षेत्र में सेवा परंपरा का एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है.

इस भंडारा सेवा की शुरुआत वर्ष 2013 में माधव विश्वविद्यालय के चैयरमैन एवं संस्थापक डॉ. राजकुमार राणा की प्रेरणा और मार्गदर्शन में की गई थी. डॉ. राणा का मानना है कि शिक्षा के साथ-साथ समाज के प्रति सेवा और करुणा का भाव भी उतना ही आवश्यक है. इसी सोच को साकार रूप देते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर को मानव सेवा का केंद्र बनाने की दिशा में यह पहल की, जो आज एक सशक्त परंपरा का रूप ले चुकी है.

हर मंगलवार को प्रातः से ही हनुमान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं, ग्रामीणों, श्रमिकों, विद्यार्थियों और राहगीरों की भीड़ उमड़ने लगती है. भंडारे में बिना किसी भेदभाव के सभी को समान आदर के साथ भोजन परोसा जाता है. यह डॉ. राजकुमार राणा की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है.

डॉ. राणा के निर्देशन में आयोजित इस भंडारे में स्वच्छता, अनुशासन और सुव्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है. विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षक, कर्मचारी एवं स्वयंसेवक सेवा भाव से व्यवस्थाओं में जुटे रहते हैं. डॉ. राणा स्वयं भी समय-समय पर व्यवस्थाओं की निगरानी कर सेवा कार्य को प्रोत्साहित करते रहे हैं.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह भंडारा वर्षों से उनकी आस्था और जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. अनेक लोगों के लिए यह सेवा संकट के समय सहारा और विश्वास का प्रतीक है.

माधव विश्वविद्यालय और डॉ. राजकुमार राणा द्वारा संचालित यह सेवा परंपरा आज क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीय मूल्यों और समर्पण का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है, जो समाज को जोड़ने और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

