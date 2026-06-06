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संदिग्ध मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा! आरोपियों के घर पर बोला धावा

Rajasthan News: सिरोही के गिरवर गांव में युवक की संदिग्ध मौत के बाद तनाव फैल गया. हत्या की आशंका में परिजन और ग्रामीणों ने संदिग्ध आरोपियों के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySharad Tak
Published: Jun 06, 2026, 09:33 PM|Updated: Jun 06, 2026, 09:33 PM
संदिग्ध मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा! आरोपियों के घर पर बोला धावा
Image Credit: Sirohi News

Sirohi News: सिरोही के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के गिरवर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद शनिवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. युवक की हत्या की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण एकत्र हो गए तथा संदिग्ध आरोपियों के घर पर हमला कर दिया. आक्रोशित लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों के साथ घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की. जानकारी के अनुसार युवक का शव शुक्रवार रात खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला था. शव पर चोट और खून के निशान मिलने के बाद परिजनों ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई. परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या आपसी विवाद के चलते की गई है. घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन गांव में एकत्रित थे. दोपहर करीब 1:30 बजे आक्रोशित लोग संदिग्ध आरोपियों के घर पहुंच गए और हमला कर दिया. उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया. लोगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कई थानों का जाप्ता मौके पर पहुंचा. आबू रोड सदर, आबू रोड शहर, आबू रोड रीको, स्वरूपगंज और रेवदर थानों सहित भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया. माउंट आबू वृत्ताधिकारी गोमाराम, आबू रोड सदर थानाधिकारी प्रदीप डांगा, रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह तथा शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे रहे.

माउंट आबू वृत्ताधिकारी गोमाराम ने बताया कि युवक की मौत के मामले को गंभीरता से लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. फिलहाल परिजनों की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को हाथ में नहीं लेने की अपील की है. पुलिस प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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