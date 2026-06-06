/संदिग्ध मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा! आरोपियों के घर पर बोला धावा

Sirohi News: सिरोही के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के गिरवर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद शनिवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. युवक की हत्या की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण एकत्र हो गए तथा संदिग्ध आरोपियों के घर पर हमला कर दिया. आक्रोशित लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों के साथ घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की. जानकारी के अनुसार युवक का शव शुक्रवार रात खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला था. शव पर चोट और खून के निशान मिलने के बाद परिजनों ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई. परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या आपसी विवाद के चलते की गई है. घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन गांव में एकत्रित थे. दोपहर करीब 1:30 बजे आक्रोशित लोग संदिग्ध आरोपियों के घर पहुंच गए और हमला कर दिया. उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया. लोगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कई थानों का जाप्ता मौके पर पहुंचा. आबू रोड सदर, आबू रोड शहर, आबू रोड रीको, स्वरूपगंज और रेवदर थानों सहित भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया. माउंट आबू वृत्ताधिकारी गोमाराम, आबू रोड सदर थानाधिकारी प्रदीप डांगा, रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह तथा शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे रहे.

माउंट आबू वृत्ताधिकारी गोमाराम ने बताया कि युवक की मौत के मामले को गंभीरता से लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. फिलहाल परिजनों की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को हाथ में नहीं लेने की अपील की है. पुलिस प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.