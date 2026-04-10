Rajasthan News: रोडवेज बस बनी मयखाना! सिरोही डिपो के कर्मचारियों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल

Sirohi Roadways Viral Video: राजस्थान रोडवेज, जिसे प्रदेश की जीवनरेखा माना जाता है, वहां से अनुशासन को तार-तार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है. सिरोही आगार (डिपो) की एक बस में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यात्रियों की सुरक्षा का दम भरने वाले विभाग के कर्मचारियों की इस करतूत ने रोडवेज प्रशासन की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बस की सीटों पर जाम और बीड़ी के कश

जानकारी के अनुसार, यह शर्मनाक घटना 6 अप्रैल की रात की बताई जा रही है. सिरोही डिपो की यह बस भीनमाल में रात्रि विश्राम के लिए खड़ी थी. ड्यूटी खत्म होने से पहले ही कुछ कर्मचारियों ने बस के भीतर ही महफिल जमा ली.

वायरल वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी बस की सीटों पर बैठकर बेखौफ होकर शराब पी रहे हैं और बीड़ी के कश लगा रहे हैं. बता दें कि रोडवेज के सख्त नियमों के बावजूद सार्वजनिक परिवहन की बस को मयखाने में तब्दील कर दिया गया.

निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल

हैरानी की बात यह है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आला अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी. जिस बस में आम जनता सुरक्षित सफर की उम्मीद करती है, वहां इस तरह की अराजकता सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली की पोल खोल रही है.

मुख्य प्रबंधक का पक्ष

मामला तूल पकड़ने के बाद सिरोही आगार के मुख्य प्रबंधक यशवंतराज सिंघानिया ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और वायरल वीडियो के आधार पर कर्मचारियों की पहचान कर जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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