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पत्नी और दो बच्चों को खोया, अब विमंदित बेटी ही आखिरी सहारा... सिरोही के महेश की दर्दनाक कहानी

Rajasthan News: सिरोही के भाटकड़ा निवासी महेश ने बीमारी में पत्नी और फिर दो बच्चों को खो दिया. अब वह अपनी 20 वर्षीय विमंदित बेटी के साथ जर्जर कमरे में बेहद मुश्किल हालात में जीवन गुजार रहे हैं. परिवार को सरकारी और सामाजिक मदद की जरूरत है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Sharad Tak
Published:Aug 21, 2026, 03:38 PM IST | Updated:Aug 21, 2026, 03:38 PM IST
पत्नी और दो बच्चों को खोया, अब विमंदित बेटी ही आखिरी सहारा... सिरोही के महेश की दर्दनाक कहानी
Image Credit: सिरोही के भाटकड़ा निवासी महेश की दर्दभरी कहानी.

Sirohi News: सिरोही के भाटकड़ा में रहने वाले महेश की जिंदगी ने उन्हें एक के बाद एक ऐसे दुख दिए, जिनसे उबरना किसी के लिए भी आसान नहीं है. करीब दस साल पहले बीमारी के चलते उनकी पत्नी का निधन हो गया. इसके बाद उनके दो बच्चों की भी मौत हो गई. अब परिवार में महेश के साथ उनकी 20 साल की विमंदित बेटी ही रह गई है. दोनों बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं.

एक तस्वीर में कैद है परिवार की पुरानी खुशियां
महेश के घर की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर आज भी उनके परिवार की खुशियों की याद दिलाती है. तस्वीर में परिवार के सभी लोग मुस्कुराते नजर आते हैं. लेकिन अब उसी तस्वीर के सामने बैठकर महेश अपने बीते दिनों को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं. समय के साथ उनके परिवार के लगभग सभी सहारे उनसे छिन गए.

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बेटी को अकेला छोड़कर मजदूरी भी नहीं कर सकते
महेश की 20 वर्षीय बेटी विमंदित है और उसे लगातार देखभाल की जरूरत रहती है. इसी वजह से महेश उसे अकेला छोड़कर दूर जाकर काम नहीं कर सकते. कभी आसपास एक-दो घंटे की मजदूरी मिल जाती है तो उससे मिलने वाले थोड़े पैसे से दोनों के खाने का इंतजाम होता है. कई बार इंदिरा रसोई से खाना लाकर पिता और बेटी अपना पेट भरते हैं.

जर्जर कमरे में गुजर रही जिंदगी
महेश और उनकी बेटी के पास रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है. यह कमरा भी काफी जर्जर हालत में है. आर्थिक स्थिति ऐसी है कि घर की मरम्मत करवाना उनके लिए संभव नहीं है. सरकारी मदद के नाम पर फिलहाल परिवार को पांच किलो राशन मिल रहा है. इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

बेटी के भविष्य की चिंता सबसे ज्यादा
महेश ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के कई सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी ने उनसे उनके दोनों बच्चों को भी छीन लिया. अब उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी को लेकर है. वह जानते हैं कि बेटी को उनके सहारे की जरूरत है, लेकिन खुद की उम्र और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भविष्य को लेकर वह परेशान रहते हैं. फिर भी वह हर दिन बेटी का हाथ थामकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं.

सरकारी मदद और समाज के सहयोग की जरूरत
महेश और उनकी बेटी को इस समय सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित घर और नियमित सहायता की भी जरूरत है. सरकारी योजनाओं का लाभ अगर सही तरीके से इस परिवार तक पहुंचाया जाए तो उनकी मुश्किलें काफी कम हो सकती हैं. इसके साथ ही समाज के सक्षम लोग और भामाशाह भी आगे आकर इस परिवार की मदद कर सकते हैं.

महेश को अब सहारे की तलाश
महेश की कहानी सिर्फ एक गरीब परिवार की कहानी नहीं है. यह उस पिता की पीड़ा है, जिसने अपनी पत्नी और दो बच्चों को खोने के बाद भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा. अब जरूरत है कि समाज भी इस पिता और बेटी का हाथ थामे. सुरक्षित छत, नियमित मदद और बेटी के भविष्य की व्यवस्था उनके जीवन में फिर से उम्मीद ला सकती है. जी मीडिया सरकार और भामाशाहों से अपील करता है कि वे इस परिवार की मदद के लिए आगे आएं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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