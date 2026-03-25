Sirohi News: सिरोही में सनसनी मामला, खेत में नंदी की कुल्हाड़ी से हत्या, क्षेत्र में दिखा आक्रोश

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले में आस्था और संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नितोड़ा गांव में एक खेत के भीतर बेजुबान नंदी की कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस क्रूरता की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा.

दोषियों को फांसी देने की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही नितोड़ा और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और गौ भक्त मौके पर जमा हो गए.बता दें कि नंदी के क्षत-विक्षत शव को देख लोगों का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच गया. ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की चेतावनी देते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है. वहीं माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए स्वरूपगंज थाना पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.



अज्ञात हमलावरों की तलाश

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए हैं. बता दें कि पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का मानना है कि हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और हमलावरों के पदचिन्हों से अहम सुराग मिल सकते हैं.

निष्पक्ष जांच का भरोसा

प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जांच में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी.पुलिस अधिकारियों ने कहा,'यह एक जघन्य अपराध है. हम साक्ष्यों के आधार पर बहुत जल्द मुख्य आरोपियों तक पहुंच जाएंगे.' गांव में फिलहाल शांति है लेकिन तनाव बरकरार है. लोग न्याय की मांग को लेकर मंदिर प्रांगण में एकजुट हो रहे हैं.

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