Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sirohi
  • /सिरोही में ससुराल से पत्नी-बच्चों को लेकर लौट रहे युवक की बाइक को टैंकर ने रौंदा, पिता और 3 साल के बेटे की मौत

सिरोही में ससुराल से पत्नी-बच्चों को लेकर लौट रहे युवक की बाइक को टैंकर ने रौंदा, पिता और 3 साल के बेटे की मौत

Rajasthan News: सिरोही के कांडला हाईवे पर गैस टैंकर की टक्कर से बाइक सवार पिता और 3 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में मृतक की पत्नी और 7 महीने का बच्चा गंभीर रूप से घायल हैं. ससुराल से लौटते समय हुए इस हादसे ने परिवार को उजाड़ दिया.

Edited byArti PatelReported bySharad Tank
Published: May 14, 2026, 03:17 PM|Updated: May 14, 2026, 03:17 PM
सिरोही में ससुराल से पत्नी-बच्चों को लेकर लौट रहे युवक की बाइक को टैंकर ने रौंदा, पिता और 3 साल के बेटे की मौत
Image Credit: Sirohi Kandla Highway Accident

Sirohi Road Accident: सिरोही के कांडला हाईवे पर बुधवार रात एक ऐसी हृदयविदारक घटना घटी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. एक परिवार, जो खुशी-खुशी अपने घर लौट रहा था, सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस दर्दनाक भिड़ंत में पिता और उनके मासूम बेटे की जान चली गई, जबकि मां और 7 महीने का बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं.

हाईवे पर काल बनकर आया टैंकर
हादसा रेवदर क्षेत्र के राजगढ़ के पास कांडला हाईवे पर हुआ. बाइक सवार परिवार अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, तभी एक बेकाबू गैस टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि जयंतीलाल और उनके 3 वर्षीय बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतक की पत्नी और 7 महीने का मासूम बच्चा लहूलुहान हालत में सड़क पर गिरे मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्रवाई और इलाज
चीख-पुकार सुनकर जमा हुए राहगीरों ने तुरंत रेवदर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला और दूधमुंहे बच्चे को रेवदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने पिता-पुत्र के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
मृतक जयंतीलाल अपने ससुराल हड़मतिया से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस अपने गांव 'असावा' लौट रहे थे. परिजनों ने बताया कि नियति का क्रूर खेल देखिए-जयंतीलाल के बड़े भाई की भी कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में ही मौत हुई थी. एक ही परिवार के दो चिरागों का सड़क हादसों में बुझ जाना परिजनों के लिए असहनीय पीड़ा बन गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sirohi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Khairthal Tijara: सील बंद पटाखा फैक्ट्री में फिर धधकी आग, 16 फरवरी के 'मौत के तांडव' के बाद भी प्रशासन ने नहीं ली सुध

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

आपके आने के बाद कामों का सत्यानाश हो गया... सिर्फ कमीशन लेकर फार्महाउस बनवाने में व्यस्त हो” – MP हनुमान बेनीवाल का अधिकारी पर तीखा हमला

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Tags:
sirohi news
Rajasthan news

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news