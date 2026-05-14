/सिरोही में ससुराल से पत्नी-बच्चों को लेकर लौट रहे युवक की बाइक को टैंकर ने रौंदा, पिता और 3 साल के बेटे की मौत

Sirohi Road Accident: सिरोही के कांडला हाईवे पर बुधवार रात एक ऐसी हृदयविदारक घटना घटी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. एक परिवार, जो खुशी-खुशी अपने घर लौट रहा था, सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस दर्दनाक भिड़ंत में पिता और उनके मासूम बेटे की जान चली गई, जबकि मां और 7 महीने का बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं.

हाईवे पर काल बनकर आया टैंकर

हादसा रेवदर क्षेत्र के राजगढ़ के पास कांडला हाईवे पर हुआ. बाइक सवार परिवार अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, तभी एक बेकाबू गैस टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि जयंतीलाल और उनके 3 वर्षीय बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतक की पत्नी और 7 महीने का मासूम बच्चा लहूलुहान हालत में सड़क पर गिरे मिले.

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पुलिस की कार्रवाई और इलाज

चीख-पुकार सुनकर जमा हुए राहगीरों ने तुरंत रेवदर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला और दूधमुंहे बच्चे को रेवदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने पिता-पुत्र के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक जयंतीलाल अपने ससुराल हड़मतिया से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस अपने गांव 'असावा' लौट रहे थे. परिजनों ने बताया कि नियति का क्रूर खेल देखिए-जयंतीलाल के बड़े भाई की भी कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में ही मौत हुई थी. एक ही परिवार के दो चिरागों का सड़क हादसों में बुझ जाना परिजनों के लिए असहनीय पीड़ा बन गया है.