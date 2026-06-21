/CM भजनलाल शर्मा के आबूराज दौरे के बीच शेर गांव की पुकार, 13 KM दूर तक नहीं स्वास्थ्य सुविधा

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Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आबूराज के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने आमजन से मुलाकात की, संतों का आशीर्वाद लिया और संत समाज ने माउंट आबू का नाम "आबूराज" किए जाने पर उनका अभिनंदन भी किया, लेकिन इसी आबूराज की एक तस्वीर ऐसी भी है, जो आपके ध्यान में लाने का प्रयास कर रहे हैं.
सिरोही जिले के इस गांव के लोग आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लंबी और कठिन जद्दोजहद करने को मजबूर हैं. यह तस्वीर सिरोही जिले के गुरु शिखर से करीब 13 किलोमीटर दूर बसे शेर गांव की है. यह गांव उतरज से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है.
प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे इस गांव में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं का गंभीर अभाव है. ग्रामीणों का कहना है कि मामूली बीमारी होने पर भी उन्हें इलाज के लिए लंबा और कठिन सफर तय करना पड़ता है. ग्रामीणों के अनुसार, यदि गांव में कोई बीमार पड़ जाए, तो पहले दिन पैदल या अन्य साधनों से उतरज पहुंचना पड़ता है.
वहां रुकने के बाद अगले दिन माउंट आबू के सरकारी अस्पताल जाकर इलाज मिल पाता है. ऐसे में सामान्य बुखार से लेकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के इलाज तक हर स्थिति उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है. स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कमोवेश उत्तरज गांव के भी यही हाल है.
ग्रामीणों की मांग भी बहुत बड़ी नहीं है, वे चाहते हैं कि शेर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कम से कम स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित किया जाए. साथ ही रोजमर्रा की आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था हो और संविदा पर ही सही, एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की जाए, ताकि छोटी-छोटी बीमारियों के लिए लोगों को दो दिनों की कठिन यात्रा न करनी पड़े.
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संयोग से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आबूराज के दौरे पर हैं. ऐसे में शेर गांव के ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी यह वर्षों पुरानी मांग भी सरकार तक पहुंचेगी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा उनके गांव तक भी पहुंचेगी. ग्रामीणों का कहना है कि विकास तभी सार्थक होगा, जब उसकी पहुंच आखिरी गांव और आखिरी व्यक्ति तक सुनिश्चित हो.
आबूराज की पहचान केवल पर्यटन और धार्मिक महत्व से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हर नागरिक के जीवन स्तर से भी तय होगी. हम आपको यह तस्वीर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके इस दौरे के बाद शेर गांव के आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा की सौगात मिल सके और आबू राज के विकास में नया आयाम जुड़ जाए.
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