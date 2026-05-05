Sirohi News: राजनीति में जीत के जश्न के आपने कई तरीके देखे होंगे. कहीं आतिशबाजी होती है, तो कहीं ढोल-नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते हैं लेकिन राजस्थान के सिरोही जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत पर एक ऐसा अनोखा जश्न मनाया गया, जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है. यं एक भाजपा नेता ने इंसानों का मुंह मीठा कराने के बजाय बेजुबान गधों को गुलाब जामुन खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया.

मन्नत पूरी होने पर खिलाई मिठाई

सिरोही के भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने से पहले एक विशेष मन्नत मांगी थी. उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि बंगाल में भाजपा की जीत होती है, तो वह समाज के सबसे उपेक्षित माने जाने वाले जीव को मिठाई खिलाएंगे. चुनाव परिणामों में भाजपा के पक्ष में आए नतीजों के बाद चौहान ने अपना यह वादा निभाया.

Add Zee News as a Preferred Source

वह अपने समर्थकों के साथ पीपुल्स फॉर एनिमल्स के केंद्र पहुंचे, जहां गंभीर बीमारियों या चोटों का इलाज करा रहे गधों को उन्होंने करीब 11 किलो गुलाब जामुन खिलाए.

उपेक्षित वर्ग को सम्मान देने का संदेश

इस अजीबोगरीब दिखने वाले जश्न के पीछे वीरेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गधा एक ऐसा प्राणी है जिसे समाज में सबसे अधिक उपेक्षित और तिरस्कृत समझा जाता है. उन्होंने इस जश्न के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा की जीत हर उस वर्ग की जीत है, जो अब तक उपेक्षित रहा है. उनके अनुसार, यह कदम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति और जीव के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है.

जिले भर में चर्चा का विषय

जैसे ही गधों को गुलाब जामुन खिलाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, यह जिले भर में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया. लोग इस 'अनोखे जश्न' की सादगी और इसके पीछे छिपी सोच की सराहना कर रहे हैं. आम तौर पर जीत के बाद होने वाली फिजूलखर्ची और शोर-शराबे से हटकर बेजुबानों की सेवा करने के इस अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है.

ये कार्यकर्ता रहे मौजूद

इस विशेष अवसर पर वीरेंद्र सिंह चौहान के साथ भाजपा के अन्य स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्बाराम देवासी और जब्बर सिंह चौहान सहित कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और पीएफए केंद्र में गधों की सेवा कर जीत की खुशी साझा की. फिलहाल, वीरेंद्र सिंह चौहान का यह 'गुलाब जामुन वाला सेलिब्रेशन' सिरोही की गलियों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.