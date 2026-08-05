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1 लाख की भैंस चोरी, मालिक बोला- DNA टेस्ट करा लो, पैसे मैं दूंगा

Sirohi News : सिरोही के रेवदर में भैंस चोरी के मामले में पीड़ित मालिक ने पुलिस को कहा, की वो ये साबित करने के लिए- की भैंस उसकी ही है, डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयारी है. ये सुन कर पुलिस भी चौंक गयी.


 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Sharad Tank
Published:Aug 05, 2026, 02:59 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 03:00 PM IST
1 लाख की भैंस चोरी, मालिक बोला- DNA टेस्ट करा लो, पैसे मैं दूंगा
Image Credit: AI

Sirohi News : सिरोही के रेवदर उपखंड के सालोतरा गांव से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक पशुपालक ने अपनी करीब एक लाख रुपये कीमत की भैंस चोरी होने का आरोप लगाते हुए उसे वापस दिलाने की मांग की है.

DNA टेस्ट का खर्च देने को तैयार

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भैंस के मालिक ने दावा किया है कि चोरी हुई भैंस की मां उसके पास मौजूद है और वो दोनों के DNA टेस्ट का खर्च स्वयं उठाने को भी तैयार है, ताकि भैंस का रिश्ता वैज्ञानिक तरीके से साबित किया जा सके.

आरोप-पशुपालक की पत्नी के साथ भी हुई गाली गलौज
एसपी को दिए परिवाद में सालोतरा निवासी सोदाराम पुत्र रेवाजी कोली ने आरोप लगाया कि नामजद आरोपियों ने उसकी पत्नी के सामने जबरन भैंस हांककर ले गए. रोकने पर पत्नी के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और ओढ़नी खींचकर लज्जाभंग करने का भी आरोप लगाया गया है.

पीड़ित बोला भैंस की कीमत एक लाख
परिवाद में ये भी कहा गया है कि जब वो अपनी भैंस वापस मांगने जाता है तो बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं. प्रार्थी का कहना है कि चोरी हुई भैंस पांच साल की है, गर्भवती है और उसकी कीमत करीब एक लाख रुपये है.


सोदाराम ने आरोप लगाया कि वो पहले पुलिस थाना रेवदर भी गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से मामले में मुकदमा दर्ज कर भैंस बरामद कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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