/1 लाख की भैंस चोरी, मालिक बोला- DNA टेस्ट करा लो, पैसे मैं दूंगा

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Sirohi News : सिरोही के रेवदर उपखंड के सालोतरा गांव से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक पशुपालक ने अपनी करीब एक लाख रुपये कीमत की भैंस चोरी होने का आरोप लगाते हुए उसे वापस दिलाने की मांग की है.
DNA टेस्ट का खर्च देने को तैयार
भैंस के मालिक ने दावा किया है कि चोरी हुई भैंस की मां उसके पास मौजूद है और वो दोनों के DNA टेस्ट का खर्च स्वयं उठाने को भी तैयार है, ताकि भैंस का रिश्ता वैज्ञानिक तरीके से साबित किया जा सके.
आरोप-पशुपालक की पत्नी के साथ भी हुई गाली गलौज
एसपी को दिए परिवाद में सालोतरा निवासी सोदाराम पुत्र रेवाजी कोली ने आरोप लगाया कि नामजद आरोपियों ने उसकी पत्नी के सामने जबरन भैंस हांककर ले गए. रोकने पर पत्नी के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और ओढ़नी खींचकर लज्जाभंग करने का भी आरोप लगाया गया है.
पीड़ित बोला भैंस की कीमत एक लाख
परिवाद में ये भी कहा गया है कि जब वो अपनी भैंस वापस मांगने जाता है तो बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं. प्रार्थी का कहना है कि चोरी हुई भैंस पांच साल की है, गर्भवती है और उसकी कीमत करीब एक लाख रुपये है.
सोदाराम ने आरोप लगाया कि वो पहले पुलिस थाना रेवदर भी गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से मामले में मुकदमा दर्ज कर भैंस बरामद कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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