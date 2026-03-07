आबूरोड में सनसनीखेज वारदात! नाबालिग का अपहरण कर युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Sirohi Crime: सिरोही जिले में आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में दो बाइक सवार युवकों ने नाबालिग पीड़िता का कथित रूप से अपहरण कर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गैंगरेप किया.
Sirohi Crime: राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. जहां दो बाइक सवार युवकों ने नाबालिग पीड़िता का कथित रूप से अपहरण कर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया.
पीड़िता के बयान पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि आरोपी दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और उसे जबरन अगवा कर लिया. उसके बाद वो उसे एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसका गैंगरेप किया.
नाबालिग होने के कारण पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है. थानाधिकारी गोमाराम चौधरी ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए.
पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. आबूरोड के डिप्टी गोमाराम चौधरी ने बताया कि आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता और परिजनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
सिरोही जिले के आबूरोड में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. रीको थाना क्षेत्र के चंद्रावती गांव में पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में पुत्र ने अपने ही पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी. मृतक की पहचान 40 वर्षीय शंकरलाल भील के रूप में हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. आरोपी पुत्र वारदात के बाद फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि परिवार एक औद्योगिक इकाई में चौकीदारी का काम करता है.
