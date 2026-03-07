Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

आबूरोड में सनसनीखेज वारदात! नाबालिग का अपहरण कर युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Sirohi Crime: सिरोही जिले में आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में दो बाइक सवार युवकों ने नाबालिग पीड़िता का कथित रूप से अपहरण कर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गैंगरेप किया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported BySharad Tank
Published:Mar 07, 2026, 10:21 PM IST | Updated:Mar 07, 2026, 10:21 PM IST

Trending Photos

एयर कनेक्टिविटी से कोटा की गरमा-गरम कचोरी पहुंचेगी दिल्ली- CM भजनलाल शर्मा
12 Photos
Kota Bundi Greenfield Airport

एयर कनेक्टिविटी से कोटा की गरमा-गरम कचोरी पहुंचेगी दिल्ली- CM भजनलाल शर्मा

Sheetala Ashtami 2026: जोधपुर के पंडित से जानिए राजस्थान में कब मनाई जाएगी शीतलाष्टमी
7 Photos
Sheetala Ashtami 2026

Sheetala Ashtami 2026: जोधपुर के पंडित से जानिए राजस्थान में कब मनाई जाएगी शीतलाष्टमी

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं खोबा रोटी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Rajasthani Khoba Roti

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं खोबा रोटी, जानें रेसिपी और फायदे

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos
12 Photos
Women’s Day 2026

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos

आबूरोड में सनसनीखेज वारदात! नाबालिग का अपहरण कर युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Sirohi Crime: राजस्थान के सिरोही जिले में आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. जहां दो बाइक सवार युवकों ने नाबालिग पीड़िता का कथित रूप से अपहरण कर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया.

पीड़िता के बयान पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि आरोपी दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और उसे जबरन अगवा कर लिया. उसके बाद वो उसे एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसका गैंगरेप किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नाबालिग होने के कारण पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है. थानाधिकारी गोमाराम चौधरी ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए.

पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. आबूरोड के डिप्टी गोमाराम चौधरी ने बताया कि आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता और परिजनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

पढे़ं एक और बड़ी खबर

सिरोही जिले के आबूरोड में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. रीको थाना क्षेत्र के चंद्रावती गांव में पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में पुत्र ने अपने ही पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी. मृतक की पहचान 40 वर्षीय शंकरलाल भील के रूप में हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. आरोपी पुत्र वारदात के बाद फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि परिवार एक औद्योगिक इकाई में चौकीदारी का काम करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSirohi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news