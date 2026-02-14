महाराष्ट्र में सिरोही-जालोर सांसद की कार में लगी आग, बाल-बाल बचे MP लुम्बाराम चौधरी

Sirohi News: सिरोही-जालोर क्षेत्र से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी की कार में महाराष्ट्र में आग लगने की घटना सामने आई है. नासिक-मुंबई हाईवे पर लुम्बाराम चौधरी की लग्जरी रेंज रोवर कार में देर रात अचानक आग लग गई.
Sirohi News: राजस्थान के सिरोही-जालोर क्षेत्र से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी की कार में महाराष्ट्र में आग लगने की घटना सामने आई है. नासिक-मुंबई हाईवे पर लुम्बाराम चौधरी की लग्जरी रेंज रोवर कार में देर रात अचानक आग लग गई. हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.
घटना के समय सांसद खुद कार में मौजूद थे. जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे नासिक के पास गोंडे फाटा इलाके में हुई. सांसद लुम्बाराम चौधरी ठाणे से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे थे.
कार को शाहपुर निवासी ड्राइवर अनिल जाधव चला रहे थे. अचानक उन्हें गाड़ी से जलने की गंध आई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोक दिया. जैसे ही कार में आग लगने की पुष्टि हुई, सांसद और उनके साथियों को तुरंत बाहर निकाला गया. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी रेंज रोवर जलकर राख हो गई.
ड्राइवर की तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही वाडिवे थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी.
घटना की सूचना मिलते ही जालोर और सिरोही क्षेत्र से शुभचिंतक लगातार फोन कर घटना की जानकारी लेते रहे. गनीमत रही कि सांसद लुम्बाराम चौधरी पूरी तरह सुरक्षित हैं और बाद में सिरोही स्थित अपने घर पहुंच गए.
