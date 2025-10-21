Sirohi: दिवाली के दिन बदमाशों ने कांस्टेबल से पहले की बदसलूकी, फिर चाकू से किया हमला

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही के आबूरोड शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे.

दीपावली के दौरान ड्यूटी पर तैनात सिटी पुलिस चौकी के कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चार बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. गनीमत रही घटना में कांस्टेबल मामूली चोटिल हुआ. हिरासत में लिए चारों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

आबूरोड के रेलवे स्टेशन रोड के पास दीपावली ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल ओमप्रकाश ने सड़क पर खड़े चारों आरोपियों को हटने के लिए कहा, जिस पर आरोपियों ने नाराज होकर बदसलूकी शुरू कर दी और देखते ही देखते एक युवक ने दौड़कर कांस्टेबल पर चाकू से वार कर दिया.

हमले में कांस्टेबल घायल हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और तुरंत चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. सभी आरोपी आबूरोड के डेरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस पूछताछ में जुटी है. इस घटना ने शहर में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में दहशत का माहौल है.

इधर, बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तलवाड़ा कस्बे के खटवाड़ा बस्ती में देर रात को कुछ दबंगों ने पुराने विवाद के चलते एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया.

बदमाशों ने क्षेत्र में भीड़भाड़ का फायदा उठाया और युवक के सीने पर दो बार चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. बदमाश हमले के बाद वहां से फरार हो गए.

घायल युवक राकेश को परिजन शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय लाए जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है. राकेश की हालत गंभीर बताई जा रही है. परिवार ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

