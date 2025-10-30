Zee Rajasthan
सिरोही की ठंडी रात में भालू निकल आया बाहर! CCTV में कैद हुआ वीडियो

Rajasthan News: आबूरोड के सदर थाना परिसर में रात 12 बजे एक भालू तीसरी बार घुस आया. उसने मंदिर में नारियल और घी प्रसाद खाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. लगातार भालू की आवाजाही से दहशत है, जिसके चलते वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Sharad Tank
Published: Oct 30, 2025, 03:56 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 04:14 PM IST

सिरोही की ठंडी रात में भालू निकल आया बाहर! CCTV में कैद हुआ वीडियो

Sirohi news: आबूरोड के सदर थाना परिसर में देर रात एक बार फिर भालू के घुस आने से हड़कंप मच गया. यह तीसरी बार है जब भालू थाने के भीतर स्थित मंदिर परिसर में पहुंचा है, जिससे पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है.

भालू का आतंक

रात करीब 12 बजे भालू थाने परिसर में दाखिल हुआ. वह सीधा थाने के अंदर बने मंदिर की ओर चला गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भालू ने मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और वहां रखा नारियल और घी प्रसाद खाया. कुछ देर तक मंदिर परिसर में मंडराने के बाद, भालू वापस जंगल की ओर लौट गया. इस पूरी घटना के दौरान पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए भालू की गतिविधियों का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बार-बार क्यों आ रहा है भालू?
यह सदर थाना परिसर में भालू के आने की तीसरी घटना है, जो क्षेत्र में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही को दर्शाती है. पहली घटना करीब दो महीने पहले हुई, जब देर रात भालू मंदिर में घुसा और प्रसाद व जल पात्र को बिखेर दिया था. तब वह दीवार फांदकर भागा था. दूसरी घटना लगभग 20 दिन पहले हुई, जब भालू थाने के पीछे वाले हिस्से में देखा गया और उसने कुछ सामान को नुकसान पहुंचाया था.

आबूरोड सदर थाने के सामने घने झाड़-झंखाड़ और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भालू अक्सर भोजन की तलाश में भटककर आबादी क्षेत्र में आ जाता है. माउंट आबू के बाद अब आबूरोड की तलहटी में भी भालू की लगातार आवाजाही से लोगों में डर बना हुआ है.

वन विभाग ने लोगों को भालू से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करने और सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही, रात के समय उस क्षेत्र में आवाजाही न करने और भालू दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं sirohi news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

