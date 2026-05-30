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आबूरोड में महंगे शौक पूरे करने के लिए जिम ट्रेनर बना चोर, 50 लाख की चोरी

Sirohi News: सिरोही जिले के आबूरोड रीको कॉलोनी में 10 अप्रैल को हुई करीब 50 लाख रुपये की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया. आरोपी मासुकखान पेशे से जिम ट्रेनर है, जिसको गुजरात के गांधीधाम से गिरफ्तार किया गया.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySharad Tak
Published: May 30, 2026, 08:16 PM|Updated: May 30, 2026, 08:16 PM
आबूरोड में महंगे शौक पूरे करने के लिए जिम ट्रेनर बना चोर, 50 लाख की चोरी
Image Credit: Sirohi News

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही के आबूरोड रीको कॉलोनी में हुई करीब 50 लाख रुपये की बड़ी चोरी का रीको थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

10 अप्रैल की रात हुई इस नकबजनी में सोने-चांदी के जेवरात और नगदी सहित करीब 50 लाख रुपये का माल चोरी हुआ था. आरोपी ने एक मकान से करीब 47 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और 1 लाख 78 हजार रुपये नगद चोरी किए थे.

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रेकी कर चोरी की योजना

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मासुकखान को गांधीधाम (गुजरात) से गिरफ्तार किया है. आरोपी पेशे से जिम ट्रेनर है और महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया. आरोपी का प्रार्थी के घर आना-जाना था, जिससे उसने घर की पूरी रेकी कर चोरी की योजना बनाई.

आगे की जांच जारी

एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में रीको थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने हजारों सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी डाटा का विश्लेषण कर आरोपी को ट्रेस किया. थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में कांस्टेबल ओमप्रकाश की विशेष भूमिका रही. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, 12 अप्रैल को रीको कॉलोनी निवासी कितेन्द्रसिंह बेटे धुरेन्द्रसिंह ने आबूरोड रीको थाने में मामले दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि वह प्रोक एनर्जी कंपनी, मावल में कार्यरत हैं.

सोने-चांदी के जेवरात और नकद

जब 10 अप्रैल की सुबह अपनी पत्नी के साथ कार से गुजरात गए थे. वहीं, 11 अप्रैल की रात घर लौटने पर उनको सारा घर का सामान बिखरा हुआ मिला. फिर जांच करने पर घर से सोने-चांदी के जेवरात और 1 लाख 78 हजार रुपये नकद गायब हो गए थे.

रात को घर में घुसा चोर

वहीं, पुलिस जांच में पता तला कि मासुकखान का जिम के काम से कभी-कभार उसका घर आना-जाना रहा था. इसी दौरान उसने घर में रखे कीमती जेवरात और नकदी पर नजर रखी. इस दौरान उसको पता चला कि घर के मालिक और उनकी पत्नी गुजरात गए हुए हैं तो उसने मौका पाकर रात को घर में घुसा और चोरी कर डाली. पुलिस ने हजारों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और जांच पड़ताल शुरू की. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपी से चोरी किए गए माल की बरामदगी भी की.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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