/सिरोही में शादी के 15 साल बाद पति ने ही उजाड़ दिया पत्नी की सिंदूर! पढ़ें पूरी कहानी

Sirohi News: एक महिला, जिसने 15 साल तक अपने रिश्ते को निभाया. दो बच्चों की मां, जिसने घर बचाने के लिए हर दरवाजा खटखटाया. पुलिस से गुहार लगाई, अधिकारियों से फरियाद की, विधिक सेवा प्राधिकरण तक अपनी पीड़ा पहुंचाई लेकिन आरोप है कि संवेदनशीलता और समय पर कार्रवाई के अभाव में उसके आंखों के सामने ही उसका घर उजड़ गया.

जालोर जिले के बाकरा की रहने वाली संतोष कंवर का आरोप है कि उसके जीवित रहते उसके पति ने सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र के डाक गांव में दूसरी शादी रचा ली. सबसे दर्दनाक बात यह है कि पीड़िता मदद के लिए भागती रही, लेकिन सिस्टम की सुस्ती ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया.

तस्वीरों में दिख रही यह महिला कोई कहानी का किरदार नहीं, बल्कि एक ऐसी पत्नी है, जिसके माथे का सिंदूर रहते हुए उसके पति ने दूसरा घर बसाने की तैयारी कर ली. संतोष कंवर की शादी वर्ष 2011 में रमेश सिंह के साथ हुई थी. 15 साल का रिश्ता, दो मासूम बच्चे और एक पूरा परिवार लेकिन आज यह महिला अपने अधिकार और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अधिकारियों के दरवाजों पर भटक रही है.

पीड़िता का कहना है कि पति कमाने के लिए बाहर गया, पैसे आए, हालात बदले… और शायद रिश्तों की कीमत कम हो गई, जिस पत्नी ने सुख-दुख में साथ निभाया, उसी पत्नी को अब उसके ही रिश्ते से बेदखल करने की कोशिश की गई. यह दर्द सिर्फ संतोष का नहीं, उन दो बच्चों का भी है, जो आज समझ भी नहीं पा रहे कि उनके पिता ने उनसे मुंह क्यों मोड़ लिया.

यह मामला केवल एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि दो परिवारों के बिखरने की कहानी है. आटा-साटा प्रथा के तहत इसी परिवार की एक बेटी की शादी पीड़िता के भाई से हुई थी. अब आरोप है कि वह भी अपना घर छोड़कर मायके बैठी है. नतीजा यह कि एक गलत फैसले ने दो घरों की दीवारों में दरार डाल दी और बच्चों से उनका पारिवारिक सहारा छीन लिया. सबसे बड़ा सवाल पुलिस की संवेदनशीलता पर है. पीड़िता का आरोप है कि जब वह संबंधित थाने पहुंची, तो उसे तत्काल मदद देने के बजाय आदेश लाने की बात कहकर लौटा दिया गया. एक असहाय महिला, जो अपना घर टूटने से बचाना चाहती थी, उसे कानूनी प्रक्रिया के नाम पर यहां से वहां भटकाया गया.

जब यह मामला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद तक पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एसपी और रेवदर सीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए लेकिन आरोप है कि पुलिस की लेट-लतीफी ने सब कुछ खत्म कर दिया. जब तक पुलिस हरकत में आती, तब तक आरोपी पति रेवदर के डाक गांव में दूसरी शादी रचा चुका था.

यह सिर्फ एक महिला का चेहरा नहीं, यह टूटे हुए विश्वास की तस्वीर है. आंखों में दर्द है, आवाज में लाचारी है और दिल में सिर्फ एक सवाल-जब मैं समय रहते पुलिस के पास गई थी, तो मेरा घर क्यों नहीं बचाया गया? पीड़िता के भाई की आवाज में भी दर्द साफ सुनाई देता है. वह मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन सिस्टम की देरी ने उसकी बहन की जिंदगी में ऐसा घाव दे दिया, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी.

कानून किताबों में महिलाओं को अधिकार देता है, समाज रिश्तों की मर्यादा की बात करता है, लेकिन जब एक महिला सचमुच मदद मांगने थाने पहुंचती है, तो क्या उसे समय पर सहारा मिलता है? यह सवाल आज संतोष कंवर के मामले ने पूरे सिस्टम के सामने खड़ा कर दिया है. एक पत्नी अपने सुहाग को बचाने के लिए दर-दर भटकती रही. एक मां अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए हाथ जोड़ती रही. एक बहन अपने भाई के टूटे घर और अपने उजड़ते रिश्ते को बचाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाती रही लेकिन आरोप है कि पुलिस की संवेदनहीनता और लेट-लतीफी ने एक परिवार की उम्मीदों को राख कर दिया.