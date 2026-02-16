रामझरोखा मंदिर भूमि पट्टा मामले को लेकर पूर्व MLA संयम लोढ़ा ने उठाए गंभीर सवाल, सरकार की कार्रवाई पर लगाए आरोप

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले में रामझरोखा मंदिर भूमि पर पट्टे काटने के मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने इस प्रकरण को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर टैग करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

सिरोही के बहुचर्चित राम झरोखा मंदिर के पट्टे काटने के मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया. लोढ़ा ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में जानबूझकर कमियां छोड़ी गईं, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर कब्जा करने वालों को फायदा मिला.

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने लगाया आरोप

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम में जिला कलेक्टर को पट्टे निरस्त करने का आदेश देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसी माध्यम से आदेश जारी करवाए गए. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने निरस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी. लोढ़ा ने यह भी आरोप लगाया कि बिना नोटिस और बिना सुनवाई के तत्कालीन आयुक्त को निलंबित किया गया, जिससे बाद में अदालत से स्टे मिलने की स्थिति बन गई.

सिरोही में राजनीतिक माहौल है गर्म

सिरोही में राम झरोखा मंदिर की भूमि बेचने के मामले में पूर्व विधायक ने सरकार पर यह भी सवाल उठाया कि एक के बाद एक प्रक्रियात्मक कमियां छोड़ना और ढाई माह बीत जाने के बाद भी पट्टों को निरस्त नहीं करना गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई को दर्शाता है. इस मामले को लेकर सिरोही में राजनीतिक माहौल गर्म है और स्थानीय स्तर पर भी लोगों के बीच इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है.

कौन हैं पूर्व MLA संयम लोढ़ा?

संयम लोढ़ा राजस्थान के एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और सिरोही विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय/कांग्रेस विधायक रहे हैं. वे 1998-2008 और 2018-2023 तक सिरोही से विधायक चुने गए. उन्होंने साल 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के बागी होकर जीत दर्ज की थी लेकिन बाद में गहलोत सरकार का समर्थन किया. वहीं, साल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने बीजेपी की रणनीति को हार का एक कारण बताया था.

