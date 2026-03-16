Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

सिरोही में 'पहल ग्रुप' की अनोखी पहल, वन्यजीवों के लिए जोड़ की नाड़ी में 26 टैंकरों से डलवाया पानी

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के 'पहल ग्रुप' ने एक अनोखी पहल की. प्यासे वन्यजीवों के लिए  एक साथ 26 टैंकरों से करीब 1 लाख लीटर पानी जंगल क्षेत्र के वाडा खेड़ा जोड़ की नाड़ी में डलवाया. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySharad Tank
Published:Mar 16, 2026, 05:00 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 05:00 PM IST

Trending Photos

जयपुर सराफा बाजार में मची उथल-पुथल, औंधे मुंह धड़ाम से गिरे सोने-चांदी के रेट!
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

जयपुर सराफा बाजार में मची उथल-पुथल, औंधे मुंह धड़ाम से गिरे सोने-चांदी के रेट!

राजस्थान में परिसीमन से कितना बदल सकता है भरतपुर? ये बन सकती हैं नई सीटें
7 Photos
rajasthan delimitation 2026

राजस्थान में परिसीमन से कितना बदल सकता है भरतपुर? ये बन सकती हैं नई सीटें

क्या बीकानेर में बढ़ने वाली हैं विधानसभा सीटें? परिसीमन के बाद 7 से सीधे 10 तक पहुंच सकती है संख्या, समझे संभावना
8 Photos
rajasthan parisiman 2026

क्या बीकानेर में बढ़ने वाली हैं विधानसभा सीटें? परिसीमन के बाद 7 से सीधे 10 तक पहुंच सकती है संख्या, समझे संभावना

राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव, अगले तीन दिन इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव, अगले तीन दिन इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

सिरोही में 'पहल ग्रुप' की अनोखी पहल, वन्यजीवों के लिए जोड़ की नाड़ी में 26 टैंकरों से डलवाया पानी

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही से इंसानियत और प्रकृति प्रेम की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. भीषण गर्मी में जहां वन्यजीव पानी के लिए भटकते हैं, वहीं सिरोही का 'पहल ग्रुप' प्यासे वन्यजीवों के लिए जीवनदायिनी बनकर सामने आया है. ग्रुप ने एक साथ 26 टैंकरों से करीब 1 लाख लीटर पानी जंगल क्षेत्र के वाडा खेड़ा जोड़ की नाड़ी में डलवाया है, ताकि गर्मियों में वन्यजीवों को पानी की कमी न हो.

26 पानी के टैंकर

सिरोही में सामाजिक सेवा का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए पहल ग्रुप ने भीषण गर्मी के बीच वन्यजीवों के लिए पानी की बड़ी व्यवस्था की है. ग्रुप के सदस्यों ने 26 पानी के टैंकरों से लगभग एक लाख लीटर पानी वाडा खेड़ा की नाड़ी में डलवाया. इस पहल का उद्देश्य है कि गर्मियों के दिनों में जंगल में रहने वाले वन्यजीवों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े.

प्रतिदिन एक टैंकर पानी

केवल पानी ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों के लिए ककड़ी, गाजर और आलू जैसी खाद्य सामग्री भी वहां रखी गई ताकि उन्हें भोजन भी मिल सकें. ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि आज से अगले करीब तीन महीनों तक प्रतिदिन एक टैंकर पानी इस नाड़ी में डलवाया जाएगा.

साल 2021 में शुरू हुआ यह ग्रुप आज समाज सेवा की मिसाल बन चुका है. दरअसल, जालौर के एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों के पास शव को सिरोही लाने के लिए पैसे नहीं थे तभी मौके पर सहायक उप निरीक्षक सचेंद्र रतनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर शव को परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शुरुआत में थे केवल 16 सदस्य

यही घटना 'पहल ग्रुप' की शुरुआत का कारण बनी. शुरुआत में केवल 16 सदस्य थे, लेकिन आज इस ग्रुप में करीब 95 सदस्य जुड़ चुके हैं. सभी सदस्य हर महीने अंशदान देते हैं और उसी राशि से वन्यजीवों, गायों और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है. गर्मियों में शहर के अलग-अलग स्थानों पर पानी के कैंपर लगाने का कार्य भी इसी ग्रुप द्वारा किया जाता है.

सिरोही का पहल ग्रुप यह साबित कर रहा है कि अगर इंसान ठान ले तो छोटी-सी शुरुआत भी समाज और प्रकृति के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है. भीषण गर्मी में प्यासे वन्यजीवों के लिए यह प्रयास न सिर्फ राहत है बल्कि समाज के लिए सेवा, संवेदना और इंसानियत की एक प्रेरणादायक मिसाल भी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSirohi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news