/Sirohi: दोनों हाथ ऊपर और चारों तरफ आग, 41 डिग्री गर्मी में 11 अग्नि धूनियों के बीच बैठे योगी

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Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के जावाल में हट योगी रामगिरि महाराज ने विश्व कल्याण के लिए 41 दिनों की कठिन 11 धूनी अग्नि तपस्या शुरू कर दी है. महाराज 41 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अग्नि के घेरे में बैठकर साधना करेंगे.
Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के जावाल से आस्था और तपस्या की अद्भुत तस्वीर सामने आई है. कृष्णावती नदी के तट पर हट योगी रामगिरि महाराज ने विश्व कल्याण के लिए 41 दिनों की 11 धूनी अग्नि तपस्या शुरू की है.
भीषण गर्मी में जब तापमान 41 डिग्री के आसपास है, महाराज रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अग्नि साधना करेंगे. खास बात यह है कि इस तपस्या के दौरान महाराज दोनों हाथ लगातार ऊपर रखने का संकल्प लेकर साधना में लीन हैं.
मरुधरा की तपती रेत… आसमान से बरसती आग और 41 डिग्री तापमान के बीच जावाल की कृष्णावती नदी का तट इन दिनों भक्ति, शक्ति और संकल्प का केंद्र बना हुआ है. हट योगी रामगिरि महाराज ने यहां 11 धूनी अग्नि तपस्या की शुरुआत की है. चारों ओर प्रज्वलित धूनियां हैं और बीच में महाराज अडिग भाव से साधना में बैठे हैं.
दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे साधना
यह तपस्या 41 दिनों तक चलेगी. रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, महाराज अग्नि के घेरे में बैठकर साधना करेंगे. दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए रखना भी इस कठिन तपस्या का हिस्सा है. आश्रम प्रबंधन के अनुसार यह साधना केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि योगबल, आत्मबल और विश्व कल्याण के संकल्प का प्रतीक है.
भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा
भक्त आशीष सेन ने बताया कि महाराज की यह साधना स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण, समाज में सौहार्द, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और नारी अत्याचार के खिलाफ आध्यात्मिक जनजागरण के उद्देश्य से की जा रही है. तपस्या के पहले दिन से ही जावाल में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा. पूरा माहौल जय श्री राम और धार्मिक जयकारों से गूंज उठा.
41 दिनों तक तपस्या
कृष्णावती नदी का यह तट अब 41 दिनों तक इस दुर्लभ तपस्या का साक्षी बनेगा. प्रतिदिन दोपहर में अग्नि साधना के बाद धार्मिक प्रवचन भी होंगे. भक्तों का कहना है कि ऐसी साधना केवल तप, त्याग और अटूट संकल्प से ही संभव है.
41 डिग्री की भीषण गर्मी… 11 धूनियों की अग्नि… और विश्व कल्याण का संकल्प. जावाल में रामगिरि महाराज की यह तपस्या आस्था, त्याग और योगबल की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा और श्रद्धा का केंद्र बन गई है.
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