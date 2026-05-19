Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sirohi
  • /Sirohi: दोनों हाथ ऊपर और चारों तरफ आग, 41 डिग्री गर्मी में 11 अग्नि धूनियों के बीच बैठे योगी

Sirohi: दोनों हाथ ऊपर और चारों तरफ आग, 41 डिग्री गर्मी में 11 अग्नि धूनियों के बीच बैठे योगी

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के जावाल में हट योगी रामगिरि महाराज ने विश्व कल्याण के लिए 41 दिनों की कठिन 11 धूनी अग्नि तपस्या शुरू कर दी है. महाराज 41 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अग्नि के घेरे में बैठकर साधना करेंगे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySharad Tank
Published: May 19, 2026, 04:59 PM|Updated: May 19, 2026, 04:59 PM
Sirohi: दोनों हाथ ऊपर और चारों तरफ आग, 41 डिग्री गर्मी में 11 अग्नि धूनियों के बीच बैठे योगी
Image Credit: Sirohi News

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के जावाल से आस्था और तपस्या की अद्भुत तस्वीर सामने आई है. कृष्णावती नदी के तट पर हट योगी रामगिरि महाराज ने विश्व कल्याण के लिए 41 दिनों की 11 धूनी अग्नि तपस्या शुरू की है.
भीषण गर्मी में जब तापमान 41 डिग्री के आसपास है, महाराज रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अग्नि साधना करेंगे. खास बात यह है कि इस तपस्या के दौरान महाराज दोनों हाथ लगातार ऊपर रखने का संकल्प लेकर साधना में लीन हैं.

मरुधरा की तपती रेत… आसमान से बरसती आग और 41 डिग्री तापमान के बीच जावाल की कृष्णावती नदी का तट इन दिनों भक्ति, शक्ति और संकल्प का केंद्र बना हुआ है. हट योगी रामगिरि महाराज ने यहां 11 धूनी अग्नि तपस्या की शुरुआत की है. चारों ओर प्रज्वलित धूनियां हैं और बीच में महाराज अडिग भाव से साधना में बैठे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे साधना

यह तपस्या 41 दिनों तक चलेगी. रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, महाराज अग्नि के घेरे में बैठकर साधना करेंगे. दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए रखना भी इस कठिन तपस्या का हिस्सा है. आश्रम प्रबंधन के अनुसार यह साधना केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि योगबल, आत्मबल और विश्व कल्याण के संकल्प का प्रतीक है.

भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा

भक्त आशीष सेन ने बताया कि महाराज की यह साधना स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण, समाज में सौहार्द, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और नारी अत्याचार के खिलाफ आध्यात्मिक जनजागरण के उद्देश्य से की जा रही है. तपस्या के पहले दिन से ही जावाल में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा. पूरा माहौल जय श्री राम और धार्मिक जयकारों से गूंज उठा.
41 दिनों तक तपस्या
कृष्णावती नदी का यह तट अब 41 दिनों तक इस दुर्लभ तपस्या का साक्षी बनेगा. प्रतिदिन दोपहर में अग्नि साधना के बाद धार्मिक प्रवचन भी होंगे. भक्तों का कहना है कि ऐसी साधना केवल तप, त्याग और अटूट संकल्प से ही संभव है.

41 डिग्री की भीषण गर्मी… 11 धूनियों की अग्नि… और विश्व कल्याण का संकल्प. जावाल में रामगिरि महाराज की यह तपस्या आस्था, त्याग और योगबल की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा और श्रद्धा का केंद्र बन गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sirohi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: खाटू श्याम कमेटी की फॉर्च्यूनर से भीषण हादसा, 3 बाइकों को रौंदा, एक की मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह शहर कभी कहलाता था ‘शीशे की राजधानी’? विदेशों तक थी इसकी धूम!

600 करोड़ का महाघोटाला या सिर्फ 'काल्पनिक' खेल? राजस्थान परिवहन विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा झोल, 1 साल में वसूली 'जीरो'!

बाड़मेर कलेक्ट्रेट में MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने मचाई सनसनी, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

राजस्थान में बदलने जा रही RGHS योजना, मंत्री खींवसर बोले- इसके अलावा कोई विकल्प नहीं

Rajasthan News: श्रीमाधोपुर के गैस गोदाम में लगी आग, एक व्यक्ति की झुलसकर मौत...

6 साल की मासूम से रेप पर भड़का कोटपुतली! पुलिस ने दबोचा आरोपी, उठी फांसी की मांग

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में मौसम का कहर! धूलभरी आंधी और हीटवेव का डबल अटैक, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, पिलानी-चित्तौड़गढ़ में पारा 46.2°C, कई जगहों पर IMD का ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान में सरपंचों की उड़ी नींद! 12 हजार पंचायतों में 10,000 करोड़ का बजट, जानें क्यों?

राजस्थान में तेल कंपनियों का बड़ा झटका, फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें तेल का नया रेट

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

राजस्थान में आज गर्मी का महाटॉर्चर, 43°C तापमान के साथ चलेगी लू, अगले कुछ दिन नहीं मिलेगी राहत

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

राजस्थान के इस जिले को मिला रिकॉर्ड तोड़ फसल बीमा क्लेम, बाकी जिलों को पछाड़ा, जानिए पूरी डिटेल

IPL 2026: जयपुर की 'मरूधरा' जैसी तप रही है RR की किस्मत, LSG के खिलाफ आज 'करो या मरो' की जंग, हारे तो प्लेऑफ की रेस से बाहर!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर के SMS में डॉक्टरों का 'चमत्कार', 8 घंटे रोकी सांसें, शरीर को किया 20°C ठंडा, भारत में पहली बार ऐसे बची मरीज की जान

जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर समेत इन जिलों में तेज हीटवेव की चेतावनी, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

बाड़मेर में बढ़ा गिरल माइंस विवाद, मजदूरों के समर्थन में उतरे विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बोले- अब...

कचौड़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन क्या चखी है जोधपुर की शाही ‘मावा कचौड़ी’? घर पर ऐसे बनाएं

भिवाड़ी में दिल दहला देने वाली घटना, 8 महीने की बच्ची को तेजाब पिलाने का आरोप

राजस्थान में सोना हुआ नरम, चांदी ने मचाया तहलका! चौंका देंगे आज के जयपुर सर्राफा बाजार के नए रेट

आसमान से बरसेगी आग, झुलसेगा राजस्थान! भीषण गर्मी और हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: खाटू श्याम कमेटी की फॉर्च्यूनर से भीषण हादसा, 3 बाइकों को रौंदा, एक की मौत

राजस्थान की धरती उगलेगी आग! जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर समेत इन जिलों में भयंकर लू की चेतावनी

BSTC Pre DElEd 2026 परीक्षा में भूल कर भी न करें ये गलतियां, सेंटर पहुंचने से पहले पढ़ लें ये नियम

अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

Tags:
sirohi news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
RIICO की गेमचेंजर स्कीम ने मचाई धूम! 465 प्लॉट के लिए आए 800 आवेदन

RIICO की गेमचेंजर स्कीम ने मचाई धूम! 465 प्लॉट के लिए आए 800 आवेदन

Jaipur News
2

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा संकट! जोधपुर और बांसवाड़ा के कई पंप हुए ड्राई

jodhpur news
3

राजस्थान यूनिवर्सिटी में सामने आया बड़ा घोटाला, 300 क्वार्टरों की होगी जांच

Rajasthan news
4

Bharatpur: गैराज में कार रिपेयरिंग के दौरान फटे 2 सिलेंडर, 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे

Bharatpur news
5

600 करोड़ का महाघोटाला या सिर्फ 'काल्पनिक' खेल? राजस्थान परिवहन विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा झोल, 1 साल में वसूली 'जीरो'!

Rajasthan news