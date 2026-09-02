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सिरोही में 'हादसों का हाईवे'! एक दिन में 2 बड़े एक्सीडेंट, 1 की मौत और 3 गंभीर

सिरोही के रेवदर-मंडार क्षेत्र में एक ही दिन में दो भीषण सड़क हादसों ने चिंता बढ़ा दी. वरमान के पास कार-बाइक भिड़ंत में घायल युवक की मौत हो गई, जबकि सोनेला में बस-कार टक्कर में तीन युवक गंभीर घायल हुए. हादसों के बाद लोगों ने सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों के रूट डायवर्जन की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sharad Tak
Published:Sep 02, 2026, 06:28 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 06:28 PM IST
सिरोही में 'हादसों का हाईवे'! एक दिन में 2 बड़े एक्सीडेंट, 1 की मौत और 3 गंभीर
Image Credit: Sirohi News

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर से गुजर रहा कांडला हाईवे अब 'हादसों का हाईवे' बनता जा रहा है. रेवदर और मंडार इलाके में एक ही दिन में हुए दो भीषण सड़क हादसों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. इन हादसों में जहां एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीन युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

वरमान के पास कार और बाइक में हुई जोरदार भिंडत
पहला हादसा वरमान के पास हुआ, जहां कार और बाइक की भिड़ंत में जोरदार भिंडत हो गई. इस हादसे में बाइक सवार युवक के सिर में गंभीर चोट आई और वह सड़क पर लहूलुहान हालत में गिर पड़ा.

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यहां सड़क पर इंसानियत शर्मसार हुई क्योंकि लोग तड़पते युवक का वीडियो बनाते रहे. तभी वहां से गुजरे बिजली विभाग के एईएन मुकेश जीनगर ने घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया. जहां से हालत गंभीर होने पर उसे गुजरात के पालनपुर रेफर किया गया और रास्ते में ही युवक की मौत हो गई. यह हादसे के दौरान विधायक मोतीराम कोली भी वहां से जा रहे थे. घटना देख तुरंत मौके पर रुके और मंडार पुलिस को हादसे की सूचना दी. फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.


सोनेला में सर्वयोग इंटरनेशनल स्कूल के बाहर हुआ हादसा
दूसरा हादसा सोनेला में सर्वयोग इंटरनेशनल स्कूल के बाहर हुआ, जहां एक बस और कार की आमने-सामने भिड़ंत हुई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में जालौर निवासी तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

गनीमत रही कि बेकाबू गाड़ियां स्कूल के गेट या वहां खड़ी बसों से नहीं टकराईं, वरना बड़ा अनर्थ हो सकता था. वहीं, एक ही दिन में दो बड़े हादसों से क्षेत्रवासियों का आक्रोश फूट पड़ा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 9 सितंबर से पहले भारी वाहनों का रूट डायवर्ट नहीं किया गया, तो आगामी उग्र आंदोलन किया जाएगा.

करौली में मिनी बस और बाइक में टक्कर
इधर, करौली के श्री महावीर जी थाना क्षेत्र अंतर्गत दुब्बी रोड पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मिनी बस की टक्कर से बाइक पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में भगवत पुत्र हरमुख (60), उनकी पत्नी भगवानी कोली (55) और रिश्तेदार लक्ष्मी नारायण कोली (28) शामिल हैं. बताया जा रहा है कि मृतक पति-पत्नी अपने रिश्तेदार लक्ष्मी नारायण के साथ मोटरसाइकिल पर बालघाट की ओर जा रहे थे. रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही मिनी बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे के बाद मिनी बस चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बालघाट थाना पुलिस, श्री महावीर जी थाना पुलिस और हिंडौन पुलिस मौके पर पहुंच गई. हिंडौन से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक भी घटनास्थल पहुंचे. हादसे की खबर फैलते ही मृतकों के परिजन और स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उन्होंने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और बस चालक की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बस चालक की तलाश में जुटी हुई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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