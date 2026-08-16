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Sirohi News: रात को घर नहीं लौटा चायवाला, दुकान के पास नाले में मिला शव

सिरोही के आबूरोड मावल ग्रोथ सेंटर में चाय की थड़ी लगाने वाले 25 वर्षीय शक्ति सिंह का शव दुकान के पास नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. उसके सिर और गले पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sharad Tak
Published:Aug 16, 2026, 08:40 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 08:40 PM IST
Sirohi News: रात को घर नहीं लौटा चायवाला, दुकान के पास नाले में मिला शव
Image Credit: Sirohi News

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के आबूरोड मावल ग्रोथ सेंटर में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई. सड़क नंबर 12 पर चाय की थड़ी लगाने वाले वासडा निवासी शक्ति सिंह का शव उसकी दुकान के पास नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. युवक के रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी, जिसके बाद उसका शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया.

परिजनों के अनुसार, शक्ति सिंह के सिर और गले पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. शव मिलने के बाद उसे उपचार के लिए पहले पालनपुर ले जाया गया. इसके बाद परिजन उसे आबूरोड के उप जिला चिकित्सालय आकरा भट्टा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

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युवक की मौत के बाद फैला लोगों में आक्रोश
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गए. युवक की मौत की खबर फैलते ही क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही मौत के कारणों और चोटों की प्रकृति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

युवक लगाता था चाय की थड़ी
ग्रामीणों ने बताया कि शक्ति सिंह मावल ग्रोथ सेंटर की सड़क नंबर 12 पर चाय की थड़ी लगाता था. वह रोजाना काम खत्म करने के बाद रात करीब 8 से 9 बजे तक घर लौट आता था, लेकिन रविवार रात काफी देर तक घर नहीं पहुंचा. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो दुकान के पास नाले में उसका शव मिला.

मृतक के पिता लाडू सिंह ने घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है. वहीं, रिको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. पुलिस आसपास के क्षेत्र में जांच के साथ संदिग्धों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

जांच में जुटी पुलिस
शक्ति सिंह दो भाइयों में से एक था. उसका बड़ा भाई खेती का काम करता है. घटना के बाद परिवार सदमे में है और ग्रामीणों में भी घटना को लेकर भारी आक्रोश है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जी रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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