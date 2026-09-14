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Sirohi Nikay Chunav Result: सिरोही में फिर बनेगा कांग्रेस का बोर्ड, 23 पार्षद जीते, BJP को सिर्फ 10 सीटें

सिरोही नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 में से 23 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया. भाजपा 10 वार्डों तक सिमट गई, जबकि 2 वार्डों में निर्दलीय जीते. नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न है, वहीं भाजपा में टिकट वितरण और संगठन की रणनीति को लेकर मंथन शुरू हो गया है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sharad Tak
Published:Sep 14, 2026, 08:00 PM IST | Updated:Sep 14, 2026, 08:00 PM IST
Sirohi Nikay Chunav Result: सिरोही में फिर बनेगा कांग्रेस का बोर्ड, 23 पार्षद जीते, BJP को सिर्फ 10 सीटें
Image Credit: Sirohi News

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही नगर परिषद के चुनावी रण में एक बार फिर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखते हुए भाजपा को करारी शिकस्त दी है. 35 वार्डों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 23 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा महज 10 वार्डों तक सिमट गई. दो वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया. परिणामों के साथ ही नगर परिषद में एक बार फिर कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय हो गया है.

चुनावी नतीजे सामने आते ही कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिला. वहीं, भाजपा खेमे में हार के कारणों को लेकर मंथन शुरू हो गया है. पार्टी के भीतर अब टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति और संगठन की भूमिका तक पर सवाल उठने लगे हैं. कहीं हारे हुए प्रत्याशियों पर दोबारा दांव खेलने को लेकर नाराजगी की चर्चा है, तो कहीं जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोर रणनीति को हार की वजह माना जा रहा है.

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जीत के बाद कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद एक बस में सवार होकर निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने पहुंचे.

पार्षदों और समर्थकों में खुशी की लहर

पार्षदों के साथ सुरक्षा व्यवस्था में बॉडीगार्ड और बाउंसर भी नजर आए, जिसे लेकर लोगों के बीच भी चर्चा रही. निर्वाचन स्थल पर पहुंचते ही कांग्रेस समर्थकों ने विजयी पार्षदों का माला पहनाकर स्वागत किया. जीत की खुशी पार्षदों और समर्थकों के चेहरों पर साफ नजर आई. निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर पार्षदों ने शपथ ली और अपने प्रमाण-पत्र प्राप्त किए. इसके बाद सभी पार्षद बस से आगे की रणनीति के लिए रवाना हो गए.

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने चुनाव परिणामों को जनता का स्पष्ट जनादेश बताते हुए कहा कि जिले में हो रहे अनैतिक कार्यों, अवैध गतिविधियों, बजरी माफिया और शराब तस्करी जैसे मामलों को लेकर जनता में आक्रोश था. उन्होंने कहा कि रामझरोखा की जमीन के पट्टे काटे जाने को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया.

जनता ने कांग्रेस को सौंपी ‘सत्ता की चाबी'

सिरोही के चुनाव परिणामों ने जहां कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंप दी है, वहीं भाजपा के सामने अब संगठन को मजबूत करने, टिकट वितरण की समीक्षा करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. फिलहाल परिणामों ने एक बात साफ कर दी है कि सिरोही नगर परिषद में कांग्रेस का राजनीतिक दबदबा बरकरार है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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