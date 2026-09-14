/Sirohi Nikay Chunav Result: सिरोही में फिर बनेगा कांग्रेस का बोर्ड, 23 पार्षद जीते, BJP को सिर्फ 10 सीटें

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही नगर परिषद के चुनावी रण में एक बार फिर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखते हुए भाजपा को करारी शिकस्त दी है. 35 वार्डों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 23 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा महज 10 वार्डों तक सिमट गई. दो वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया. परिणामों के साथ ही नगर परिषद में एक बार फिर कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय हो गया है.

चुनावी नतीजे सामने आते ही कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिला. वहीं, भाजपा खेमे में हार के कारणों को लेकर मंथन शुरू हो गया है. पार्टी के भीतर अब टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति और संगठन की भूमिका तक पर सवाल उठने लगे हैं. कहीं हारे हुए प्रत्याशियों पर दोबारा दांव खेलने को लेकर नाराजगी की चर्चा है, तो कहीं जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोर रणनीति को हार की वजह माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जीत के बाद कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद एक बस में सवार होकर निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने पहुंचे.

पार्षदों और समर्थकों में खुशी की लहर

पार्षदों के साथ सुरक्षा व्यवस्था में बॉडीगार्ड और बाउंसर भी नजर आए, जिसे लेकर लोगों के बीच भी चर्चा रही. निर्वाचन स्थल पर पहुंचते ही कांग्रेस समर्थकों ने विजयी पार्षदों का माला पहनाकर स्वागत किया. जीत की खुशी पार्षदों और समर्थकों के चेहरों पर साफ नजर आई. निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर पार्षदों ने शपथ ली और अपने प्रमाण-पत्र प्राप्त किए. इसके बाद सभी पार्षद बस से आगे की रणनीति के लिए रवाना हो गए.

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने चुनाव परिणामों को जनता का स्पष्ट जनादेश बताते हुए कहा कि जिले में हो रहे अनैतिक कार्यों, अवैध गतिविधियों, बजरी माफिया और शराब तस्करी जैसे मामलों को लेकर जनता में आक्रोश था. उन्होंने कहा कि रामझरोखा की जमीन के पट्टे काटे जाने को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया.

जनता ने कांग्रेस को सौंपी ‘सत्ता की चाबी'

सिरोही के चुनाव परिणामों ने जहां कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंप दी है, वहीं भाजपा के सामने अब संगठन को मजबूत करने, टिकट वितरण की समीक्षा करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. फिलहाल परिणामों ने एक बात साफ कर दी है कि सिरोही नगर परिषद में कांग्रेस का राजनीतिक दबदबा बरकरार है.

