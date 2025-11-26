Zee Rajasthan
सिरोही के गुंडों ने कान पकड़कर की परेड, पुलिस बोली - कानून से बचना नामुमकिन

Sirohi News : सिरोही में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से इन आरोपियों को धर-दबोचा था और फिर इलाके में कान पकड़कर परेड करायी.

Published: Nov 26, 2025, 05:22 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 05:24 PM IST

सिरोही के गुंडों ने कान पकड़कर की परेड, पुलिस बोली - कानून से बचना नामुमकिन

Sirohi News : सिरोही जिले के आबूरोड रीको थाना क्षेत्र में मजदूर के साथ लूट और मारपीट की वारदात के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तारी के बाद एसपी डॉ प्यारेलाल शिवरान के सख्त निर्देश के बाद पुलिस ने इन आरोपियों की रीको क्षेत्र में परेड भी निकाली, ताकि असामाजिक तत्वों में खौफ पैदा हो और आमजन के मन से भय खत्म किया जा सके.

आबूरोड के एमकेसी कंपनी साइट पर काम कर रहे मजदूर हरेन्द्रकुमार से मोबाइल छीनकर भाग रहे तीन बदमाशों ने पकड़ने की कोशिश करने पर उस पर पत्थर से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को धर-दबोचा. गिरफ्तार आरोपियों में अशोककुमार, मिथाराम उर्फ मीठा और तेजराज उर्फ नरेश शामिल हैं, जिनका क्राइम रिकॉर्ड भी पहले से रहा है. रीको SHO लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की इस सख्त कार्रवाई की चोरो तरफ तारीफ हो रही है.

आबूरोड रीको पुलिस ने पूरे रीको क्षेत्र में बदमाशों की परेड निकाली. सिरोही एसपी डॉ प्यारेलाल शिवरान के इस कदम का शहरवासियों ने स्वागत किया है और इसे सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बताया है. इस कार्रवाई से पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि जो अपराध करेगा, वो सख्ती झेलेगा और कानून से बचना नामुमकिन है.

आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ वक्त से ऐसी तस्वीर आम होती दिख रही है, जहां अपराध के बाद पकड़ में आएग अपराधियों की ऐसी परेड की जाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSirohi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

