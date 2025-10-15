Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिवाली से पहले राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर चावल के कट्टों में पकड़ी गई करोड़ों की अवैध शराब!

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही पुलिस ने राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर चावल के कट्टों में अवैध शराब की करोड़ों की खेप पकड़ी. साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Sharad Tank
Published: Oct 15, 2025, 06:14 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 06:14 PM IST

Trending Photos

आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!
7 Photos
rajasthan tourism

आनंद महिंद्रा की राजस्थान यात्रा, इन दो ऐतिहासिक किलों ने किया मंत्रमुग्ध!

जलती बस से खिड़कियों से फेंके गये थे बच्चे, जैसलमेर बस हादसे की आखों देखी वीडियो
7 Photos
Jaisalmer Bus Fire

जलती बस से खिड़कियों से फेंके गये थे बच्चे, जैसलमेर बस हादसे की आखों देखी वीडियो

राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना

राजस्थान का वो गांव, जहां की खूबसूरती देख विदेशी भी रह गए दंग!
7 Photos
rajasthan tourism

राजस्थान का वो गांव, जहां की खूबसूरती देख विदेशी भी रह गए दंग!

दिवाली से पहले राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर चावल के कट्टों में पकड़ी गई करोड़ों की अवैध शराब!

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में दिख रही है और यही वजह है कि अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. जिले की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है और एसपी डॉ. पीएल शिवरान के निर्देश पर विशेष टीमें गठित कर हर संदिग्ध वाहन की गहन जांच की जा रही है. नतीजा पिछले एक महीने में यह पांचवीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अवैध शराब की करोड़ों की खेप जब्त की गई है.

सिरोही के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए चावल के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही 80 लाख से अधिक की शराब जब्त की है. पुलिस ने ट्रक से 1005 पेटियां बरामद की हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

बताया जा रहा है कि यह शराब पंजाब निर्मित है और इसे गुजरात सप्लाई किया जाना था. एसपी डॉ. पी.एल. शिवरान के निर्देशन में मावल चौकी पर नाकाबंदी की गई. इसी दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. ट्रक में ऊपर से चावल के कट्टे भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्हें हटाया, नीचे से अवैध शराब की भारी खेप बरामद हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आबूरोड रीको थाना पुलिस की यह एक महीने में पांचवीं बड़ी कार्रवाई है, जो पुलिस की सक्रियता और मजबूत निगरानी का परिणाम मानी जा रही है. शराब तस्करी के साथ-साथ जिले में लूट और हथियारों के साथ रील बनाने वालों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है. दीपावली सीजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.
आबूरोड रीको पुलिस की लगातार बड़ी कार्रवाईयों ने तस्करों की कमर तोड़ दी है. दीपावली सीजन में पुलिस का फोकस सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हर तरह की अवैध गतिविधियों पर लगाम कसना भी है. देखना होगा कि आने वाले दिनों में तस्करी के खिलाफ यह सख्त एक्शन और क्या बड़ा असर दिखाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sirohi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news