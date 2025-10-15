दिवाली से पहले राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर चावल के कट्टों में पकड़ी गई करोड़ों की अवैध शराब!

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में दिख रही है और यही वजह है कि अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. जिले की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है और एसपी डॉ. पीएल शिवरान के निर्देश पर विशेष टीमें गठित कर हर संदिग्ध वाहन की गहन जांच की जा रही है. नतीजा पिछले एक महीने में यह पांचवीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अवैध शराब की करोड़ों की खेप जब्त की गई है.

सिरोही के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए चावल के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही 80 लाख से अधिक की शराब जब्त की है. पुलिस ने ट्रक से 1005 पेटियां बरामद की हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

बताया जा रहा है कि यह शराब पंजाब निर्मित है और इसे गुजरात सप्लाई किया जाना था. एसपी डॉ. पी.एल. शिवरान के निर्देशन में मावल चौकी पर नाकाबंदी की गई. इसी दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. ट्रक में ऊपर से चावल के कट्टे भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्हें हटाया, नीचे से अवैध शराब की भारी खेप बरामद हुई.

आबूरोड रीको थाना पुलिस की यह एक महीने में पांचवीं बड़ी कार्रवाई है, जो पुलिस की सक्रियता और मजबूत निगरानी का परिणाम मानी जा रही है. शराब तस्करी के साथ-साथ जिले में लूट और हथियारों के साथ रील बनाने वालों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है. दीपावली सीजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.

आबूरोड रीको पुलिस की लगातार बड़ी कार्रवाईयों ने तस्करों की कमर तोड़ दी है. दीपावली सीजन में पुलिस का फोकस सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हर तरह की अवैध गतिविधियों पर लगाम कसना भी है. देखना होगा कि आने वाले दिनों में तस्करी के खिलाफ यह सख्त एक्शन और क्या बड़ा असर दिखाता है.

