/क्लब की खबर लगने से तिलमिला उठे सचिव! ज़ी रिपोर्टर को बोले- 'पत्रकारिता रद्द करवा दूंगा... 'सिरोही से निकाल देंगे'...ऑडियो वायरल

Sirohi Club Secretary Threatening News: सिरोही शहर के ऐतिहासिक स्वरूप क्लब को लेकर हाल ही में सामने आई एक खबर के बाद विवाद और गहरा गया है. क्लब में कथित तौर पर शराब पार्टी, जुए जैसी गतिविधियों और क्लब के संचालन पर उठे सवालों के बीच अब मामला पत्रकार को कथित धमकी दिए जाने तक पहुंच गया है. पत्रकार की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.



खबर में उठाए गए थे क्लब की गतिविधियों पर सवाल

प्रसारित खबर में सवाल उठाया गया था कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के उद्देश्य से स्थापित स्वरूप क्लब की पहचान धीरे-धीरे बदलती जा रही है. खबर में स्थानीय लोगों की ओर से यह चिंता जताई गई थी कि शाम के समय क्लब में ऐसी गतिविधियां होने की चर्चा है, जो उसके मूल उद्देश्य से मेल नहीं खातीं. कई नागरिकों ने क्लब के संचालन में पारदर्शिता लाने और उसकी मूल भावना के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखने की मांग भी उठाई थी.

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पत्रकार को फोन पर कथित धमकी देने का आरोप

खबर प्रसारित होने के बाद जी राजस्थान के संवाददाता शरद टाक को क्लब के सचिव नटवर सिंह का फोन आने का आरोप है. शिकायत के अनुसार बातचीत के दौरान सचिव ने रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताते हुए पत्रकार से तीखे लहजे में सवाल किए. आरोप है कि बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि "आपकी पत्रकारिता रद्द करवा दूंगा", "मानहानि का केस कर दूंगा", "सिरोही से निकाल देंगे" और "ठोक-ठुकाकर भेज देंगे" जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया. वहीं बातचीत के दौरान पत्रकार लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देते रहे और अपनी बात रखने का प्रयास करते दिखाई दिए. कथित बातचीत में क्लब में प्रवेश और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए.



पुलिस में शिकायत, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

इस पूरे मामले के बाद संवाददाता ने संबंधित पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत सामने आने के बाद जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. प्रशासन अब दो पहलुओं की जांच करेगा. पहला, पत्रकार को कथित धमकी देने का मामला और दूसरा, स्वरूप क्लब में चल रही गतिविधियों से जुड़े आरोप. जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा. फिलहाल जिला प्रशासन की निगरानी में पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है.



लोकतंत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

यह मामला एक बार फिर इस बहस को सामने लेकर आया है कि यदि किसी खबर से असहमति हो तो उसका समाधान कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए या फिर पत्रकारों पर कथित दबाव बनाकर. भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सत्ता, संस्थाओं और सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों पर सवाल उठाने की रही है. ऐसे में पत्रकारों को कथित धमकियां मिलने के आरोप स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बन जाते हैं.

अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी. वहीं स्थानीय लोग भी यह जानना चाहते हैं कि स्वरूप क्लब की कार्यप्रणाली से जुड़े सवालों और पत्रकार को कथित धमकी देने के आरोपों पर प्रशासन क्या निष्कर्ष निकालता है.'

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