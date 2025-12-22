Sirohi Weather Update: सिरोही जिले में सर्दी ने अब अपना पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम स्तर है. माउंट आबू जैसे हिल स्टेशन वाले इलाके में तो ठंड और भी ज्यादा पड़ रही है, जहां पारा 5-6 डिग्री के आसपास घूम रहा है. सुबह और रात में कंपकंपाती ठंड ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है.

सिरोही शहर और आसपास के गांवों में सुबह घना कोहरा छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और हेडलाइट्स जलानी पड़ रही हैं. लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं. बाजारों में सुबह देर तक सन्नाटा रहता है और दुकानें देर से खुल रही हैं. स्कूल जाने वाले बच्चे गर्म स्वेटर और जैकेट पहने दिख रहे हैं, जबकि बुजुर्ग और महिलाएं घर में ही अलाव या हीटर का सहारा ले रही हैं.

ठंड की इस लहर से किसानों को भी परेशानी हो रही है. रबी फसलों जैसे गेहूं, जौ और सरसों की सिंचाई और देखभाल में दिक्कत आ रही है. सुबह कोहरा और ठंड की वजह से खेतों में काम देर से शुरू होता है. पशुपालकों को भी जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ रहे हैं. माउंट आबू में पर्यटक तो ठंड का मजा ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग ठिठुरन से परेशान हैं. होटलों में हीटर और गर्म पानी की डिमांड बढ़ गई है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी ठंडी हवाओं का असर बढ़ने से तापमान में और गिरावट आएगी. क्रिसमस के आसपास पारा और नीचे जा सकता है. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या ओस गिरने की भी संभावना है. डॉक्टरों ने सलाह दी है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, ज्यादा पानी पिएं और सांस के मरीज मास्क का इस्तेमाल करें. कोहरे में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसलिए बाहर निकलते समय सावधानी बरतें.

सिरोही के लोग अब गर्म चाय और अलाव के सहारे दिन काट रहे हैं. शाम ढलते ही सड़कें खाली हो जाती हैं और लोग घरों में दुबक जाते हैं. यह ठंड राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में आम है, लेकिन इस बार जल्दी और तेज पड़ रही है.

आने वाले दिनों में और सख्ती की उम्मीद है, इसलिए लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं. सिरोही की यह ठंड पर्यटकों को तो आकर्षित कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौती बन गई है.

