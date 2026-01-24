Zee Rajasthan
Sirohi Weather Update: ठंड से कांपी माउंट आबू के लोगों की हड्डियां, माइनस में पहुंचा तापमान

Sirohi Weather Update: राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है. बादल छंटते ही पर्यटन स्थल में मौसम ने अचानक बदलते तेवर दिखाने शुरू कर दिए. बीती रात अचानक 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते रात 11 बजे ही न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पारा माइनस 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. 
 

Published: Jan 24, 2026, 12:34 PM IST

Sirohi Weather Update: मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आज भी न्यूनतम तापमान माइनस 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. रात के समय ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गईं. इस कारण मैदानी इलाकों और वाहनों पर सफेद परत नजर आई, जिससे मौसम की सख्ती और बढ़ गई. ठंड के कड़ाके के चलते लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखाई दिए. पर्यटन स्थल पर आए सैलानी भी ठंड से बचाव के लिए पूरी तैयारी में दिखे.

मौसम विभाग ने दी चेतावनी
माउंट आबू के बदलते मौसम के पीछे वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर बताया जा रहा है. इस सिस्टम के प्रभाव से अचानक तापमान में गिरावट और बर्फबारी जैसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे मौसम में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए स्थानीय लोग और पर्यटक सावधानी बरतें.


क्या कहना है होटल संचालकों का
माउंट आबू में सर्दियों का यह असर खासतौर पर जनवरी और फरवरी में देखा जाता है, जब तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है. स्थानीय दुकानदारों और होटल संचालकों ने बताया कि ठंड बढ़ने के कारण पर्यटक गर्म कपड़े, अलाव और चाय जैसी चीजों की खरीदारी कर रहे हैं. इस दौरान सफेद बर्फ से ढकी प्राकृतिक सुंदरता देखने में पर्यटकों को आनंद आ रहा है, लेकिन कड़ाके की ठंड और पारा माइनस में जाने के कारण सावधानी आवश्यक है.

रास्तों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें
मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन अभी भी रात का तापमान माइनस में रहने की संभावना बनी हुई है. प्रशासन और पर्यटन विभाग ने भी पर्यटकों से आगाह किया है कि ठंड और फिसलन वाले रास्तों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें.


स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए चुनौती
माउंट आबू में यह सर्दी स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए चुनौती बन गई है. वहीं, फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमी ठंड के बावजूद बर्फ से ढकी पहाड़ियों और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने पहुंचे हैं. प्रशासन ने अलाव, गर्म पेय और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था भी की है ताकि कोई परेशानी न हो.

