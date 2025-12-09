Sirohi Weather Update: गुरु शिखर में बर्फीली हवाओं का कहर! कांपे पर्यटक, माउंट आबू में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Sirohi Weather Update: राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है. बीते 24 घंटों में माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को शीतलहर का तीव्र असर झेलना पड़ रहा है.
Sirohi Weather Update: जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है. बीते 24 घंटों में माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को शीतलहर का तीव्र असर झेलना पड़ रहा है. तेज बर्फीली हवाओं के कारण सुबह और शाम के समय ठंड और अधिक बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं.
माउंट आबू के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों ओरिया और गुरु शिखर पर बर्फीली हवाएं लगातार चल रही हैं, जिससे इन इलाकों में ठिठुरन और बढ़ गई है. पर्यटक सुबह जल्दी निकलने से बच रहे हैं और अधिकांश लोग दोपहर की हल्की धूप में ही बाहर घूमने का प्रयास कर रहे हैं. पहाड़ी रास्तों पर तेज हवाएं वातावरण को और भी शीतल बना रही हैं, जिससे लोगों को सामान्य गतिविधियों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
हीटरों की मांग अचानक बढ़ गई
तेज सर्दी से बचाव के लिए स्थानीय निवासी और शहर में आए पर्यटक ऊनी कपड़ों, जैकेट, मफलर, दस्ताने, टोपी आदि का सहारा ले रहे हैं. कई स्थानों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. होटल और रिसॉर्ट्स में भी हीटरों की मांग अचानक बढ़ गई है. दुकानदारों और कैफे संचालकों ने भी सर्दी को देखते हुए गर्म पेय पदार्थों की उपलब्धता बढ़ा दी है.
तापमान में और गिरावट संभव
मौसम विभाग के अनुसार, माउंट आबू और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. विभाग ने संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का असर बना रहेगा और तापमान में और गिरावट संभव है. उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का दौर भी जारी रह सकता है.
लगातार गिरते पारे और शीतलहर के कारण पर्यटकों को सतर्क रहने तथा आवश्यक गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी जा रही है. प्रशासन भी लोगों से शाम और देर रात के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है, ताकि ठंड से जुड़े जोखिमों से बचा जा सके.
