सिरोही का पश्चिम बनास बांध लबालब, लापरवाही से बढ़ी अनहोनी की आशंका

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले में सबसे बड़ा पश्चिम बनास बांध लगातार बारिश के चलते 24 फीट की भराव क्षमता पूरी कर ओवरफ्लो हो गया है. ओवरफ्लो का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बांध स्थल पर पहुंचे और यहां पिकनिक जैसा माहौल बन गया.

इस भीड़ के बीच लापरवाही के दृश्य भी सामने आए, जो गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं. वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक युवक ओवरफ्लो गेज की दीवार पर चढ़कर नहाते हुए खतरनाक करतब करता दिखाई दिया. वह दीवार पर चलने, कूदने और नाचने जैसी हरकतें कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आसपास मौजूद लोगों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी. इस तरह की लापरवाहियां किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध स्थल पर न तो सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं और न ही कोई रोक-टोक की व्यवस्था है.

ऐसे में अगर कोई हादसा होता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी. यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. वहीं जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बारिश की स्थिति को देखते हुए जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. इसके बावजूद सरूपगंज सिंचाई विभाग द्वारा बांध क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं.

गार्ड की अनुपस्थिति से बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है. ज़ी मीडिया इस खबर से बांध स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहा है, ताकि बारिश के मौसम में इस तरह की लापरवाहियों से होने वाले अनहोनी से बचा जा सके.