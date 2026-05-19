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एंग्जायटी का इलाज कराने गई युवती को तांत्रिक ने बनाया हवस का शिकार, बोली- लाखों पैसे भी ले लिए

Sirohi News: सिरोही में तंत्र-मंत्र की आड़ में युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. आरोपी तांत्रिक ने इलाज के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने जीरो नंबर FIR दर्ज कर जांच जालोर के रामसीन थाने को सौंप दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySharad Tank
Published: May 19, 2026, 11:45 AM|Updated: May 19, 2026, 11:45 AM
एंग्जायटी का इलाज कराने गई युवती को तांत्रिक ने बनाया हवस का शिकार, बोली- लाखों पैसे भी ले लिए
Image Credit: AI Generated

Sirohi News: सिरोही जिले से अंधविश्वास की आड़ में भरोसे को शर्मसार करने वाला गंभीर मामला सामने आया है. तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के नाम पर एक युवती से कथित दुष्कर्म, अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगा है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर मामला जालोर जिले के रामसीन थाने को जांच के लिए भेज दिया है.

सिरोही जिले में तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक की आड़ में युवती के कथित यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता ने सिरोही एसपी को परिवाद देकर आरोप लगाया कि वह लंबे समय से एंग्जायटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी. इसी दौरान परिवारजन उसे इलाज और मानसिक राहत की उम्मीद में जालोर जिले के सिणधरा निवासी कथित तांत्रिक हरसण पुत्र कालाजी रेबारी के पास लेकर गए थे. आरोपी ने खुद को बड़ा भोपा बताकर जल्द ठीक करने का भरोसा दिलाया और धीरे-धीरे परिवार का विश्वास जीत लिया.

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पूजा-पाठ और तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर युवती को बुलाता था

परिजनों का आरोप है कि आरोपी हर 15 दिन में पूजा-पाठ और तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर युवती को बुलाता रहा. बाद में वह गुजरात स्थित उनके घर भी आने-जाने लगा. पीड़िता के अनुसार करीब दो महीने पहले आरोपी घर आया और पूजा कराने के बहाने उसे कमरे में ले गया. वहां कथित तौर पर नशीला पदार्थ और नींबू मिलाकर कुछ खिलाया गया, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील तस्वीरें भी खींच लीं.

नशीा पदार्थ खिलाकर यौन शोषण

पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी उन्हीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा. बदनामी के डर से पीड़िता ने आरोपी को करीब 80 हजार रुपए नकद, एक सोने की चेन और करीब 15 तोला चांदी देने की बात कही है. आरोप है कि आरोपी कई बार उसे गाड़ी में बैठाकर अलग-अलग स्थानों पर ले गया और तांत्रिक विद्या के नाम पर नशीले पदार्थ खिलाकर उसका यौन शोषण करता रहा.

पुलिस ने जीरो नंबर एफआईआर दर्ज की

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस के अनुसार घटना का क्षेत्राधिकार जालोर जिले के रामसीन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, इसलिए प्रकरण को जांच के लिए रामसीन थाने भेजा गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

यह मामला एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि बीमारी और मानसिक परेशानी के दौर में अंधविश्वास के नाम पर लोगों का भरोसा किस तरह शोषण का जरिया बन सकता है. फिलहाल पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है. अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपी के खिलाफ पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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