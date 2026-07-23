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सिरोही में हाई टेंशन टावर गिरा, पश्चिम बंगाल के तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत

राजस्थान के सिरोही जिले के जावाल कस्बे में बुधवार दोपहर हाई टेंशन बिजली टावर गिरने से बड़ा हादसा हो गया. करीब 45 मीटर ऊंचे टावर पर काम कर रहे पश्चिम बंगाल के तीन मजदूर नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में दो ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हुए और छह बिजली लाइनें भी टूट गईं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 23, 2026, 08:07 AM|Updated: Jul 23, 2026, 08:07 AM
सिरोही में हाई टेंशन टावर गिरा, पश्चिम बंगाल के तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: राजस्थान के सिरोही जिले के बरलूट थाना क्षेत्र के जावाल कस्बे में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. गोल रोड स्थित बड़ी किबली मामाजी मंदिर के सामने बाड़मेर से गुजरात और उदयपुर के बीच बिछाई जा रही हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य के दौरान विशाल बिजली टावर अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसे के समय कई मजदूर टावर पर कार्य कर रहे थे. टावर गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.

45 मीटर की ऊंचाई से गिरे तीन मजदूर

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हादसे के दौरान टावर पर कार्यरत तीन मजदूर करीब 45 मीटर की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिर गए. गंभीर चोट लगने के कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी. राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किया गया, लेकिन तब तक तीनों मजदूर दम तोड़ चुके थे.

पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे मृतक

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी राहुल एसके पुत्र नजरुख एसके, मोरसलीम पुत्र असीमुद्दीन तथा पंचू शेख पुत्र अफसर अली के रूप में हुई है. तीनों मजदूर हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन परियोजना में कार्यरत थे और टावर पर निर्माण कार्य कर रहे थे. हादसे की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है.

दो ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त, छह बिजली लाइनें भी टूटीं

टावर गिरने की वजह से आसपास खड़े दो ट्रैक्टर भी उसकी चपेट में आ गए, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा क्षेत्र से गुजर रही छह बिजली लाइनें भी टूट गईं. बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को घेराबंदी कर आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी.

पुलिस और प्रशासन ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही बरलूट थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि टावर गिरने के पीछे तकनीकी खामी, निर्माण में लापरवाही या सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो जिम्मेदार नहीं थी.

हादसे के कारणों की होगी विस्तृत पड़ताल

प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी. यदि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया या किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है. यह हादसा एक बार फिर बड़े निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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