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पत्नी के पीहर रुकने पर पति बना 'शोले' का वीरू! हाई-वोल्टेज ड्रामे का ऐसे हुआ अंत

Sirohi News: सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में रविवार को एक युवक के पेड़ पर चढ़ जाने से करीब 19 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. युवक गले में रस्सी बांधकर पेड़ पर बैठा रहा और नीचे आने से लगातार इनकार करता रहा.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported BySharad Tank
Published:Mar 16, 2026, 12:38 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 12:38 PM IST

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पत्नी के पीहर रुकने पर पति बना 'शोले' का वीरू! हाई-वोल्टेज ड्रामे का ऐसे हुआ अंत

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में रविवार को एक युवक के पेड़ पर चढ़ जाने से करीब 19 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. युवक गले में रस्सी बांधकर पेड़ पर बैठा रहा और नीचे आने से लगातार इनकार करता रहा. आखिरकार पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार सुबह उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

मंडार थाना क्षेत्र के कम्बोइया खेड़ा गांव में रविवार सुबह करीब 10 बजे डामराराम पुत्र करसन कोली नाम का युवक पेड़ पर चढ़ गया. युवक ने अपने गले और पेड़ से रस्सी बांध रखी थी और कोई पास आता तो कूदने का प्रयास कर रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया और युवक को समझाने की कोशिश शुरू की.

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ग्रामीणों के अनुसार, युवक की पत्नी कलु देवी शनिवार को उसके साथ पीहर गई थी, लेकिन रविवार को उसके साथ वापस नहीं लौटी. इसी बात से नाराज होकर युवक पेड़ पर चढ़ गया. परिजन और ग्रामीण लगातार उसे नीचे उतरने के लिए मनाते रहे.

करीब 19 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार सुबह करीब 5 बजकर 15 मिनट पर बैटरियों की रोशनी में दो लोग पेड़ पर चढ़े और समय रहते रस्सी काटकर युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

इसके बाद उसे रेवदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही रेफर कर दिया गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसडीएम राजन लोहिया, तहसीलदार मंजू देवासी सहित पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

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