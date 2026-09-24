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सगाई की बातचीत के बीच युवक-युवती ने दी जान, खेत में मिले दोनों के शव

Rajasthan Crime: सिरोही के रेवदर स्थित मकावल गांव में 22 वर्षीय युवक विपुल भील और 18 वर्षीय युवती त्रिजा भील की मौत का मामला सामने आया है. दोनों के परिवारों के बीच पिछले करीब 15 दिनों से सगाई की बातचीत चल रही थी. सुबह खेत में एक पेड़ से दोनों के शव लटके मिले.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sharad Tak
Published:Sep 24, 2026, 10:54 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 10:54 PM IST
सगाई की बातचीत के बीच युवक-युवती ने दी जान, खेत में मिले दोनों के शव
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के सिरोही के रेवदर स्थित मकावल गांव में युवक-युवती ने खेत में स्थित एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. सुसाइड के लिए दोनों ने बाइक के क्लच वायर का इस्तेमाल किया. दोनों के परिवारों के बीच पिछले 15 दिनों से सगाई की बात चल रही थी.

सुबह करीब 11 बजे जब ग्रामीणों ने शवों को पेड़ से लटकते देखा, तो मौके पर भीड़ जमा हो गई. सूचना पर एएसआई गणेशराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को फंदे से उतरवाकर रेवदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए.

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15 दिन से चल रही थी सगाई की बात

मृतकों की पहचान मकावल निवासी विपुल (22) पुत्र भीखाराम भील और भटाना निवासी त्रिजा (18) पुत्री वीराराम भील के रूप में हुई. लड़की के पिता वीराराम ने बताया कि पिछले 15 दिनों से विपुल के साथ उनकी बेटी की सगाई की बात समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार चल रही थी.

सुबह 4 बजे घर से लापता थी युवती

पिता वीराराम के अनुसार, तड़के करीब 4 बजे त्रिजा बिना बताए घर से कहीं चली गई. जब वह घर पर नहीं मिली, तो गांव और आसपास उसकी तलाश की गई. इसी दौरान उनकी मुलाकात विपुल के पिता भीखाराम से हुई. वीराराम ने उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछा, तो भीखाराम ने बताया कि उनका बेटा विपुल भी घर पर नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है.

कुएं पर बैठे थे पिता तभी मिली मौत की खबर

लड़की के पिता वीराराम कुएं के पास भीखाराम के साथ ही बैठ गए और दोनों का पता लगाने की बात कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि खेत में एक बेर के पेड़ पर विपुल और त्रिजा के शव तार से लटके हुए हैं.

कमाने गुजरात जाने वाला था विपुल

परिजनों ने पुलिस को बताया कि विपुल फिलहाल खेती-बाड़ी का काम करता था और जल्द ही कमाने के लिए ऊंझा (गुजरात) जाने वाला था. वहीं त्रिजा अपने भाई के साथ गुजरात की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करती थी. वह करीब 15 दिन पहले ही जन्माष्टमी के त्योहार पर अपने गांव भटाना आई हुई थी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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