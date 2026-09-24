/सगाई की बातचीत के बीच युवक-युवती ने दी जान, खेत में मिले दोनों के शव

Rajasthan Crime: राजस्थान के सिरोही के रेवदर स्थित मकावल गांव में युवक-युवती ने खेत में स्थित एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. सुसाइड के लिए दोनों ने बाइक के क्लच वायर का इस्तेमाल किया. दोनों के परिवारों के बीच पिछले 15 दिनों से सगाई की बात चल रही थी.

सुबह करीब 11 बजे जब ग्रामीणों ने शवों को पेड़ से लटकते देखा, तो मौके पर भीड़ जमा हो गई. सूचना पर एएसआई गणेशराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को फंदे से उतरवाकर रेवदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए.

Add Zee News as a Preferred Source

15 दिन से चल रही थी सगाई की बात

मृतकों की पहचान मकावल निवासी विपुल (22) पुत्र भीखाराम भील और भटाना निवासी त्रिजा (18) पुत्री वीराराम भील के रूप में हुई. लड़की के पिता वीराराम ने बताया कि पिछले 15 दिनों से विपुल के साथ उनकी बेटी की सगाई की बात समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार चल रही थी.

सुबह 4 बजे घर से लापता थी युवती

पिता वीराराम के अनुसार, तड़के करीब 4 बजे त्रिजा बिना बताए घर से कहीं चली गई. जब वह घर पर नहीं मिली, तो गांव और आसपास उसकी तलाश की गई. इसी दौरान उनकी मुलाकात विपुल के पिता भीखाराम से हुई. वीराराम ने उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछा, तो भीखाराम ने बताया कि उनका बेटा विपुल भी घर पर नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है.

कुएं पर बैठे थे पिता तभी मिली मौत की खबर

लड़की के पिता वीराराम कुएं के पास भीखाराम के साथ ही बैठ गए और दोनों का पता लगाने की बात कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि खेत में एक बेर के पेड़ पर विपुल और त्रिजा के शव तार से लटके हुए हैं.

कमाने गुजरात जाने वाला था विपुल

परिजनों ने पुलिस को बताया कि विपुल फिलहाल खेती-बाड़ी का काम करता था और जल्द ही कमाने के लिए ऊंझा (गुजरात) जाने वाला था. वहीं त्रिजा अपने भाई के साथ गुजरात की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करती थी. वह करीब 15 दिन पहले ही जन्माष्टमी के त्योहार पर अपने गांव भटाना आई हुई थी.

